RC Lens Mercato : Varane lance un appel à Franck Haise

Publié par Ange A. le 22 juillet 2021 à 01:50

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise vient de recevoir un coup de pression pour la saison à venir. Frère cadet de Raphaël Varane, Jonathan a adressé un message à l’endroit du coach des Sang et Or.

Varane met la pression sur Franck Haise

Après sa 7e place pour son retour en Ligue 1 la saison dernière, le Racing Club de Lens prépare déjà le prochain exercice. Mais jusqu’ici, la présaison ne sourit pas encore aux hommes de Franck Haise. Les Sang et Or n’ont enregistré aucune victoire lors de leurs trois premiers matchs de préparation : deux nuls et une défaite. Malgré cette mauvaise passe, Jonathan Varane est confiant quant à la suite de la présaison. Pour ce prochain exercice, le frère cadet de Raphaël, défenseur central du Real Madrid, espère faire partie du groupe professionnel de Franck Haise. « Si le coach fait appel à moi pour jouer quelques minutes, je les jouerai à fond. C’est au mérite et je compte bien me donner au maximum à l’entrainement. Je suis très attaché au RC Lens, ce club m’a fait grandir. Les supporters me font rêver aussi », a fait savoir le milieu de terrain à Actufoot.

La réponse claire de Franck Haise à Jonathan Varane

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise s’est exprimé sur la progression du frère de Raphaël Varane. Pour le technicien lensois, le milieu de 19 ans a des chances d’être exaucé dans les prochains mois. Le coach des Sang et Or note que Jonathan a passé un cap durant la préparation estivale. « Il a un gros potentiel notamment sur le plan athlétique. Il défend en avançant et gratte pas mal de ballons. Il a eu des saisons en dent de scie, très irrégulières. Il a maintenant franchi un cap dans la régularité. Il fait partie de ceux qui réalisent une bonne préparation », a fait savoir le coach selon les propos rapportés par Allez Lens.

Passé chez les jeunes du Racing, Jonathan Varane souhaite enfin effectuer ses débuts avec le groupe professionnel. Il n’avait été convoqué par Franck Haise qu’à une seule reprise en Ligue 1 Conforama la saison dernière. Passé professionnel en mai, le jeune milieu est désormais lié au RC Lens jusqu’en 2024.