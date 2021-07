PSG Mercato : Mbappé débarque à Paris pour une confirmation ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 17:01

Kylian Mbappé est de retour au Camp des Loges pour la reprise de l’entraînement avec ses coéquipiers du PSG. Concernant son avenir, la direction du club l’attend au tournant afin qu’il précise ses intentions.

Mbappé prépare un terrible coup au PSG

Comme annoncé ces derniers jours, Kylian Mbappé a fait son retour au Camp des Loges, ce jeudi. L’international français de 22 ans va prochainement rencontrer la direction du PSG pour faire le point sur son avenir. Libre dans un an, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco refuse pour le moment de renouveler son engagement avec le club de la capitale. Et d’après le journal Marca, Mbappé n’est pas prêt de changer d’avis concernant son avenir. Le média espagnol explique que le champion du monde 2018 suit à la lettre le plan convenu avec le Real Madrid, qui consiste à ne pas prolonger pour venir gratuitement l’été prochain.

Hier soir, l'émission El Chiringuito annonçait que dans l'entourage de Karim Benzema, on est certain que Mbappé va jouer au Real Madrid la saison prochaine. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, le partenaire de Neymar pourrait donc quitter gratuitement le PSG dans douze mois. Sauf si les dirigeants parisiens se résolvent finalement à le placer sur le marché durant ce mercato.

Le PSG finalement disposé à vendre Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain va-t-il se permettre cet énorme accident en laissant partir gratuitement son meilleur actif l’été prochain ? Le quotidien AS confirme la tendance dans ce dossier et indique que la réunion à venir entre Mbappé et la direction parisienne s’annonce décisive. La publication madrilène révèle que le numéro 10 de l’équipe de France a l’intention de faire ce qu’il faut afin que Nasser Al-Khelaïfi lui délivre un bon de sortie cet été. Si le PSG refuse de le laisser partir, il est prêt à honorer sa dernière année de contrat avant de partir librement. Le média espagnol conclut que la seule issue qui reste au PSG, c’est de vendre le joueur d’ici le 31 août.