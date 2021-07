PSG Mercato : Le clan Benzema lâche une info explosive sur Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2021 à 21:25

Où va évoluer Kylian Mbappé la saison prochaine entre le PSG et le Real Madrid ? Un proche de Karim Benzema croit connaître la réponse et n’a pas hésité à lancer une véritable bombe sur l’avenir de l’attaquant parisien.

Mercato PSG : Tout est fait et réglé pour Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a refusé de prolonger son contrat « en l’état » avec le Paris Saint-Germain. Il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole y voit là un indice d’un prochain transfert au Real Madrid, le club parisien ne pouvant pas se permettre de laisser partir gratuitement l’international français dans douze mois. Grand ami de l’attaquant madrilène Karim Benzema, le célèbre influenceur Mohamed Henni a fait une annonce explosive sur le sujet ces dernières heures : tout est réglé pour le transfert de Mbappé au Real Madrid.

« J’ai l’info de l’été, j’ai l’info de l’année, (…) une source très très proche de Mbappé m’a confié la nouvelle que tout le monde attend. Où va jouer Mbappé cette saison ? Pas la saison prochaine, mais cet été », annonce la star des réseaux sociaux, avec qui Karim Benzema passe ses vacances à Cannes, sur sa chaîne YouTube. Il poursuit et indique que le deal est d’ores et déjà et que si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo réalisent un mercato de folie, c’est parce que le champion du monde 2018 va quitter l’équipe de Mauricio Pochettino.

« Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, et le transfert sera officialisé la dernière semaine du mercato. Tout est déjà acté en interne. Tout a été fait et réglé. (…) Maintenant que je sais qu’il va au Real Madrid, je comprends mieux le recrutement monstrueux du PSG et je comprends mieux pourquoi le Real Madrid n’a acheté personne », précise Mohamed Henni. Qu’à cela ne tienne. Du côté de la direction parisienne, la sérénité est toujours d’actualité dans ce dossier.

La réponse ferme du PSG au Real Madrid

D’après les informations du quotidien madrilène AS, Florentino Pérez n’a fait qu’une seule demande informelle à Nasser Al-Khelaïfi pour Kylian Mbappé. Et la réponse du président du Paris Saint-Germain à son homologue du Real Madrid n’a pas bougé d’un seul point : « ll n’est pas à vendre. » Pour éviter de mettre à mal leurs excellentes relations avec les décideurs du PSG, les dirigeants des Merengues ont pris du recul dans ce dossier tout en espérant désormais que le joueur ne prolonge pas son engagement avec les Rouges et Bleus afin de le récupérer gratuitement l’été prochain.