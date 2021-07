PSG Mercato : Ramos, une menace pour Kimpembe, sa réponse

Publié par Ange A. le 23 juillet 2021 à 08:01

Depuis l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, l’avenir de Presnel Kimpembe fait parler. L’Équipe vient de faire le point concernant le défenseur central formé au PSG.

Ramos au PSG, une bonne nouvelle pour Kimpembe ?

Le Paris Saint-Germain a saisi de belles opportunités de marché cet été. Alors qu’il ne manque pas d’éléments au poste de gardien et en défense centrale, le PSG a tout de même recruté l’Italien Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Le portier et le défenseur central ont rejoint la capitale en tant que joueurs libres suite à l’expiration de leurs contrats à l’AC Milan et au Real Madrid. L’arrivée de Donnarumma est une mauvaise nouvelle pour la concurrence à son poste. Plusieurs départs sont annoncés cet été. Doublure de Keylor Navas ces deux dernières saisons, Sergio Rico est sur la sellette. Idem pour Alphonse Areola annoncé à West Ham. Malgré des doutes au sujet de son avenir, Presnel Kimpembe ne serait pas quant à lui inquiété suite à la signature de Ramos.

Des clubs prêts à libérer le titi parisien

D’après les informations du quotidien sportif, le champion du monde tricolore n’affiche aucune crainte concernant son statut au Paris Saint-Germain. Le journal révèle même que le défenseur central parisien a échangé durant les vacances avec Marquinhos, son acolyte dans l’axe, au sujet de l’arrivée de l’Espagnol. Selon la source, les deux défenseurs « auraient vu d’un bon œil le fait d’être prévenus un peu en amont du recrutement d’un joueur dans leur secteur de jeu ». Bien qu’il ne se sente pas menacé au PSG, Presnel Kimpembe dispose néanmoins de touches en Premier League comme le fait savoir le journal national. Un intérêt de Chelsea, « qui le suit depuis plusieurs années », est notamment révélé. À Londres, il pourrait retrouver son ancien coéquipier Thiago Silva et son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Le défenseur de 25 ans serait aussi sur les tablettes de Manchester United. Reste maintenant à savoir si une offre de l’un de ces prétendants fera changer d’avis au titi parisien.