Girondins de Bordeaux: Officiel, le club a un nouveau propriétaire

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 21:18

La bonne nouvelle attendue par tout le peuple bordelais est désormais officielle. Le FC Girondins de Bordeaux n’évoluera pas en Ligue 2 la saison prochaine. Le club de Bordeaux a un nouveau propriétaire depuis ce vendredi.

Gérard Lopez prend les commandes des Girondins de Bordeaux

C’est fait, Gérard Lopez est le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux. Sept mois, après avoir quitté le LOSC, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois débarque en Gironde. Le Tribunal de commerce de Bordeaux a validé la vente du FCGB ce vendredi. L’ancien homme fort des Dogues devient donc officiellement le nouveau propriétaire du club aquitain.

« À l'issue de la décision favorable du Tribunal de commerce de Bordeaux, la vente du club des Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez a été finalisée faisant de ce dernier le nouveau propriétaire du club », a déclaré le cabinet d'avocats August Debouzy dans un communiqué. Un nouveau chapitre s'ouvre à Bordeaux avec probablement un nouvel entraîneur sur le banc la saison prochaine.

Mercato Bordeaux : la sortie est proche pour Gasset

Après avoir été auditionné par la DNCG pour étudier son dossier de reprise des Girondins, Gérard Lopez attendait la validation du Tribunal de Commerce pour acter le rachat du club français. Cette dernière marche désormais franchie, le fondateur et PDG de Nekton va désormais s’activer pour préparer la reprise du championnat qui s’annonce à grands pas. Et le premier chantier concerne la question de l’entraîneur. À un an de la fin de son contrat, Jean-Louis Gasset ne devrait pas poursuivre avec les Bordelais, même si le nouveau président bordelais a tenté d’entretenir le mystère ce vendredi.

« D’abord, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. La décision n’est pas prise. Une liste d’entraîneurs est sortie, je sais déjà qu’il y a un nom de cette liste qui n’était pas prévu dans nos plans. On n’a pas encore pris de décision. J’ai eu une entrevue avec le coach il y a quelques jours, qui s’est bien passée. Notre décision viendra dans les jours qui viennent, mais n’est pas prise. Une fois qu’elle sera prise, elle sera communiquée et la première personne qui l’entendra, ce sera le coach », a expliqué Gérard Lopez en conférence de presse.