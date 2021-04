Girondins de Bordeaux : Un successeur pour Jean-Louis Gasset ?

Publié par Melvin le 21 avril 2021 à 14:40

Lourdement battus par l'AS Monaco (4-0), les Girondins de Bordeaux n'ont désormais plus qu'un seul objectif, assurer le maintien pour s'éviter une catastrophe industrielle à la fin de la saison. Fragilisé en interne, notamment auprès de ses joueurs qui n’entendent plus son discours, Jean-Louis Gasset devrait quoiqu'il arrive quitter le club au scapulaire à la fin de la saison. Et il se pourrait bien qu'un technicien en poste en Ligue 1 tienne la corde pour le remplacer.

Thierry Laurey futur coach des Girondins de Bordeaux

En effet, d'après l'Alsace, Thierry Laurey serait entré en négociation avec les dirigeants Girondins pour remplacer Gasset. En fin de contrat à l'issue de la saison, l’ entraîneur français ne devrait pas être prolongé par le Racing Club de Strasbourg. Le natif de Troyes a l'avantage de bien connaître la Ligue 1. Un profil qui ne laisse pas insensible Alain Roche, le directeur sportif des Marines et Blancs.

Frederic Longuépée plus que jamais dans le viseur des supporters

Parallèlement aux mauvais résultats, la gestion du club par Frédéric Longuepée est critiquée par les supporters bordelais. Ces derniers mènent une action coup de poing ces derniers jours. Des affiches façon western fleurissent dans toute la ville de Bordeaux. Sur ces affiches, on y retrouve la tête du dirigeant des Girondins décrit comme un fugitif avec une récompense à la clé pour celui qui le retrouvera : 40.000 euros. Cette somme représente l’équivalent «du prix qu’il coûte chaque mois aux Girondins de Bordeaux», peut-on lire sur l'affiche. Décidément la vie à Bordeaux n'est pas un long fleuve tranquille.