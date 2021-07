PSG Mercato : Mbappé, Doha prêt à prendre une décision inouïe ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 07:21

À quelques jours de l’ouverture de la nouvelle saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son bail avec le PSG qui expire dans un an, alors même que le Real Madrid rode. Aux dernières nouvelles, les dirigeants parisiens pourraient envisager une décision fracassante pour leur attaquant de 22 ans.

Le PSG fixe une condition à Kylian Mbappé

Les hautes autorités du Paris Saint-Germain vont-elles finalement se faire une raison et laisser partir Kylian Mbappé durant ce mercato estival ? Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu’en juin 2022. Si Nasser Al-Khelaïfi et les siens multiplient les offres pour le voir étendre son bail comme l’a déjà fait son partenaire Neymar qui a signé jusqu’en 2025, la star française ne semble pas vraiment emballée.

Selon RTL, le natif de Bondy refuse de prolonger « en l’état. » Et ce n’est pas le mercato de folie que réalise Leonardo qui semble faire changer d’avis à Mbappé. Le journaliste Alvaro Montero, dans des propos relayés par Football Daily, a révélé mardi que le Paris Saint-Germain pourrait finalement se résoudre à écouter l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé. À condition seulement que le principal concerné annonce ouvertement son souhait de partir durant cette fenêtre de recrutement. Intransigeant au début, Nasser Al-Khelaïfi pourrait ainsi délivrer un ticket de sortie au champion du monde 2018.

Le Real Madrid a son plan pour Kylian Mbappé

Conscient de cette ouverture possible, le Real Madrid se prépare d’ores et déjà à lancer une offensive gigantesque pour Paul Pogba. Le journal Marca explique notamment que le Real Madrid compte sur le transfert de Raphaël Varane à Manchester United et les 50 millions d’euros que cette opération générée pour faire une offre de 180 millions d’euros aux Parisiens dans les derniers jours du mois d’août. Côté rémunération, le vice-champion de Liga est également disposé à lui offrir annuellement 20 millions d’euros . Affaire à suivre donc…