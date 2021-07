Real Madrid Mercato : Communiqué officiel pour Raphaël Varane

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 21:18

C’est désormais officiel. Après dix ans de bons et loyaux services, Raphaël Varane quitte le Real Madrid. Le club madrilène vient de pondre un communiqué officiel annonçant le départ du défenseur central français.

Accord entre le Real Madrid et Manchester United pour Raphaël Varane

Comme annoncé depuis plusieurs jours par les médias locaux et étrangers, Raphaël Varane quitte officiellement le Real Madrid. Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens, le joueur de 28 ans va entamer une nouvelle aventure la saison prochaine du côté de la Premier League. En effet, le vice-champion de Liga a annoncé qu’il a trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert du champion du monde 2018. Si le club du président Florentino Pérez n’a pas dévoilé les chiffres de cette transaction, RMC Sport et Sky Sports ont révélé que les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente pour un deal autour de 45 à 50 millions d’euros.

Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain, Raphaël Varane ne fera pas son retour en Ligue 1 durant ce mercato estival. En Angleterre, Varane va s'engager en faveur des Red Devils pour les quatre prochaines saisons avec une année supplémentaire en option. À Manchester, le natif de Lille va percevoir un salaire de 12 millions d'euros annuels selon les diférentes sources.

Communiqué du Real Madrid

Le Real Madrid CF et le Manchester United FC ont convenu du transfert de Raphaël Varane. Notre club remercie le joueur pour son professionnalisme et son comportement exemplaire tout au long de ses dix saisons représentant nos couleurs, durant lesquelles il a remporté 18 titres : 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des Clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 3 titres de Liga, 1 Copa del Rey et 3 Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière.