OGC Nice mercato : Galtier s'active pour une pépite des JO

Publié par Thomas le 29 juillet 2021 à 12:51

Malgré une élimination précoce et un bilan désastreux, l’Equipe de France olympique garde tout de même quelques satisfactions. Entré dans le onze titulaire de Sylvain Ripoll, après le refus de beaucoup de clubs de Ligue 1 de lâcher ses joueurs, Alexis Beka Beka a réalisé de très bonnes prestations, se démarquant de la performance médiocre du reste de ses jeunes coéquipiers. Le pensionnaire de Ligue 2 avec le SM Caen est aujourd‘hui dans le viseur de Christophe Galtier à l’OGC Nice. Comme l’avance L'Équipe, le joueur va quitter la Normandie et la deuxième division pour prétendre à un championnat plus prestigieux. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de 20 ans a une valeur de 800 000 euros selon Transfermarkt.

OGC Nice : Alexis Beka Beka dans le viseur des Aiglons

Nice est inarrêtable lors de ce mercato. Les Aiglons mettent les bouchées doubles pour révolutionner leur équipe. Après une saison en demi-teinte, où les azuréens ne sont pas parvenus à faire mieux qu’une 9e place, le club de Christophe Galtier voit des renforts arriver à tous les postes. Dernières arrivées en date, celles de Mario Lemina et Pablo Rosario. Les dirigeants niçois ne semblent pas totalement rassasiés puisqu’ils feraient les yeux doux à Alexis Beka Beka, grande satisfaction de ces Jeux Olympiques.

Le Français de 20 ans ne devrait pas rester dans son club du Stade Malherbe, désirant se confronter à l’élite. Selon L'Équipe, l’OGC Nice serait en discussion avancée avec le joueur et un accord pourrait être trouvé très bientôt. Quelques jours plus tôt, André Pierre Gignac avait évoqué la grande maturité de son coéquipier pour les JO. « On a un milieu qui joue en L2, et à l’entraînement, je me dis qu’il a une maturité d'un mec de 26 ans. C’est très fort. » Le joueur de 20 ans a disputé cette saison 25 matchs à Caen.