OGC Nice Mercato : Signature au Gym, Pablo Rosario s'explique

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 18:38

C’est désormais officiel ! L’ OGC Nice a confirmé la signature de Pablo Rosario ce mardi 27 juillet. Le milieu de terrain de 24 ans a été transféré du PSV Eindhoven (Pays-Bas).

OGC Nice : Pablo Rosario signe un contrat de 5 ans

L’ OGC Nice enchaîne les recrutements. Ce mardi, le club azuréen a enregistré un 5e renfort. Pablo Rosario s’est engagé avec les Aiglons pour 5 saisons, soit jusqu’en juin 2026. « Le Gym est heureux d’accueillir Pablo Rosario, transféré du PSV Eindhoven », a communiqué le club niçois. L’international néerlandais rejoint ainsi ses compatriotes Calvin Stengs (22 ans) et Justin Kluivert (22 ans) qui l’ont précédé sur la Côte d’Azur cet été. Pablo Rosario a été présenté en conférence de presse, ce mardi, dans la foulée de sa signature. À cette occasion, il a livré ses premières impressions. « L’ OGC Nice est un grand club qui progresse et qui est ambitieux. Je suis venu à Nice pour le projet et les ambitions du club. Je voulais faire partie de ce projet », a-t-il déclaré.

Milieu défensif, le nouveau joueur des Aiglons se décrit comme un joueur « qui peut être agressif sur le ballon et qui cherche à trouver des solutions rapidement ». « J’aime beaucoup jouer en une touche de balle, je suis un joueur d’équipe et collectif. J’aime aussi aider les coéquipiers devant moi et je suis venu ici pour ça », a poursuivi le transfuge du PSV avant de se réjouir de la présence de ses compatriotes au Gym : « L’arrivée d’autres Néerlandais (Stengs et Kluivert) est une bonne chose pour moi, car cela va permettre de m’intégrer plus rapidement ».

Le Néerlandais se montre ambitieux

Ambitieux, Pablo Rosario a annoncé la couleur sur ses objectifs. « Je veux être un meilleur joueur et je pense que c’était le meilleur choix pour moi. J’arrive dans un très bon championnat qui a beaucoup de qualités physiques et techniques. Je sais que je peux être à mon meilleur niveau ici, progresser et apporter de grandes choses », a-t-il déclaré. Julien Fournier, Directeur du football de l’ OGC Nice, s’est réjoui de la signature du natif d’Amsterdam. « On avait ce besoin d'avoir plus de dimension athlétique au milieu. Chez nous, on fait passer le critère technique et l'intelligence de jeu avant le reste. […] Chez Pablo Rosario, on a retrouvé un peu tout ça et surtout il est un capitaine. Il l’a été au PSV, et pour moi ça veut dire beaucoup de choses », a-t-il souligné.