OGC Nice Mercato : C’est fait, Galtier torpille un plan de Monaco

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2021 à 11:38

Arrivé à l’ OGC Nice il y a quelques semaines, Christophe Galtier est déjà actif sur le marché des transferts. Après l'arrivée de six nouvelles recrues, l'entraîneur français serait désormais sur le point de chiper une cible de l’AS Monaco.

L’OGC Nice entame un nouveau cycle. L’entraîneur Christophe Galtier a pris les commandes du banc azuréen et s’active pour renforcer son effectif. Les Aiglons ont déjà enregistré l’arrivée de six nouveaux renforts. Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Calvin Stengs Justin Kluivert, Mario Lemina et Pablo Rosario ont officiellement rejoint l’OGC Nice cet été, le tout pour une somme de 38 millions d'euros. Et le mercato est loin d'être terminé pour Christophe Galtier.

Selon plusieurs sources locales, les dirigeants niçois auraient des vues sur Myron Boadu, également ciblé par l’AS Monaco. Présenté ces derniers jours comme le grand favori dans ce dossier, le club du Rocher voudrait s’attacher les services du Néerlandais de 20 ans afin de remplacer Stevan Jovetic, parti au Hertha Berlin. L’attaquant de l'AZ Alkmaar était même pressenti pour signer son contrat à Monaco, mais les Monégasques risquent d’être déçus. Myron Boadu a été aperçu ces dernières heures au centre d'entraînement du Gym. Preuve que le jeune attaquant de l'AZ Alkmaar serait sur le point de s’engager en faveur des Niçois, au détriment de l’ASM.

Officialisation imminente pour Myron Boadu ?

Âgé de 20 ans, Myron Boadu sort d’une saison convaincante sous le maillot de l’AZ Alkmaar avec 17 buts inscrits en 34 rencontres, toutes compéititions confondues la saison dernière. Il semble donc bien parti pour poursuivre sa carrière en Ligue 1 la saison prochaine, sous les couleurs niçoises. Myron Boadu serait à Nice afin de régler les derniers détails de son transfert. L’officialisation de son transfert pourrait tomber dans les prochaines heures. À Nice, le jeune attaquant batave retrouvera ses compatriotes Rosario, Stengs et Kluivert.