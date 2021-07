FC Nantes Mercato : Un nouveau prétendant pour Kolo Muani

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2021 à 15:31

Randal Kolo Muani est l'un des joueurs les plus convoités du FC Nantes cet été. Si Francfort et le RB Leipzig souhaitent l’attirer en Bundesliga, un nouveau courtisan et non des moindres vient de s’immiscer dans la bataille.

FC Nantes Mercato : l’AC Milan fonce sur Kolo Muani

Malgré une dernière saison compliquée pour le FC Nantes, Randal Kolo Muani a su tirer son épingle du jeu. La révélation nantaise a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues confondues. Ses prestations ont logiquement suscité la curiosité et l'intérêt de plusieurs clubs sur le marché des transferts.

L’Eintracht Francfort aimerait bien le voir en Bundesliga la saison prochaine et aurait déjà une préférence sur le buteur nantais. Mais le club allemand n’est pas le seul intéressé par Randal Kolo Muani. Le RB Leipzig, Southampton ou encore Watford FC seraient également sur les rangs pour tenter de boucler sa signature. Et aujourd'hui, comme l'assure La Gazzetta dello Sport, c’est l’AC Milan qui se mêle à la lutte !

Un prix déjà fixé pour Randal Kolo Muani ?

Le club lombard, qui pourrait bien perdre un ou deux éléments offensifs cet été, s’active pour renforcer ce secteur de jeu. Les Rossoneri ont récemment jeté leur dévolu sur Kaio Jorge (19 ans, Santos) sans succès. Le jeune attaquant brésilien va finalement rejoindre la Juventus de Turin.

Désireux d’ajouter une pépite à son arsenal offensif, le club milanais a alors fait de Randal Kolo Muani une cible préférentielle pour cet été. Selon le média transalpin, l’AC Milan va passer à l’offensive dans ce dossier dans les prochaines semaines. Mais pour griller la concurrence dans ce dossier, le club italien devra sortir le chéquier. Toujours selon la même source, le FC Nantes exigerait un montant compris entre 5 à 10 millions d’euros pour libérer Kolo Muani de sa dernière année de contrat.