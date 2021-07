Juventus Mercato : Les Bianconeri signent le nouveau Neymar

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 10:38

Les Bianconeri frappent un gros coup sur ce mercato en enrôlant le phénomène brésilien de 19 ans de Santos, Kaio Jorge. Longtemps courtisé par l’AC Milan, qui était même tout proche d’un accord, la Juventus de Turin était finalement passée devant dans le dossier. Le Benfica Lisbonne était aussi en pourparlers avec l’attaquant. Véritable révélation du championnat brésilien, Kaio Jorge vient de signer un précontrat chez la Vieille Dame, selon le Corriere dello Sport, prenant tout le monde de court. L’attaquant brésilien arrivera en janvier 2022 à la Juve, soit à la fin de son contrat. Les Bianconeri signent donc un coup magistral en enrôlant le crack brésilien sans dépenser le moindre centime.

Juventus : Kaio Jorge arrive pour 0 €

Alors que l’intérêt porté par l’AC Milan pour Kaio Jorge semblait mener à un accord proche avec Santos, les dirigeants Bianconeri se sont interférés dans les plans lombards en raflant le joueur en un laps de temps. Il était même question d’un possible accord avec le Benfica ce week-end, où un accord était sur le point d’être trouvé pour 3 millions d’euros + le prêt de deux joueurs (German Conti et Yony Gonzalez). En fin de contrat dans six mois, Massimiliano Allegri et ses dirigeants sont parvenus à obtenir un précontrat pour Jorge, qui arrivera libre en janvier.

Kaio Jorge « futur Neymar » au Brésil

Champion du monde avec les moins de 17 ans du Brésil en 2019, Kaio Jorge est la sensation du Brasileirão cette saison. L’attaquant possède un profil qui plaît beaucoup en Europe, à la fois rapide et très technique balle au pied, Jorge est bien souvent au centre des comparaisons avec un autre joueur passé par Santos avant d’exploser en Europe, Neymar Junior (parti au Barça en 2013). Jorge fera figure de remplaçant de luxe à la Juve dans un championnat très défensif.