Barça Mercato : Un échec cuisant dans le dossier Romero

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 13:11

Le dossier Cristian Romero semble se refermer pour le FC Barcelone. Les Blaugranas se seraient vu refuser l’offre de prêt avec option d’achat proposée au club italien de l’Atalanta. Les dirigeants de Bergame ont fait part qu’ils souhaitaient procéder uniquement à un transfert sec. Le Barça qui connaît actuellement une crise financière sans précédent, ne peut se permettre de débourser une somme supérieure à 35 millions d’euros, soit le montant demandé par les Orobici. Tottenham semble le mieux positionné pour enrôler le défenseur central argentin. Alors que Toby Alderweireld a fait ses valises de Londres, la priorité du nouveau coach Nuno Santo est la signature d’un grand défenseur central.

Barça Mercato : le dossier Cristian Romero se referme pour Koeman

On l'évoquait il y a quelques semaines, la défense du Barça est le secteur qui suscite le plus de débat au sein du club, de nombreux joueurs comme Samuel Umtiti et Clément Lenglet, se sont vus placer sur le marché des transferts. Le club a besoin de vendre et voit avec les deux Français, une opportunité de se renflouer un peu. Pour les remplacer, la priorité des Blaugranas a toujours été l’argentin Cristian Romero, élu meilleur défenseur de Serie A. Le vainqueur de la Copa América se voyait convoité par Joan Laporta et Ronald Koeman. Seulement, la proposition de prêt avec option d’achat formulée par le Barça n’a pas été bien reçue en Italie. Les dirigeants nerrazzuri sont intransigeants et veulent une vente pour leur joueur. Une exigence compliquée pour les catalans, qui ne peuvent débourser la somme demandée d’au moins 35 millions d’euros.

Tottenham en pole position

Si le Barça est désormais hors course pour enrôler Romero, les Spurs, aussi sur le dossier, semblent seuls en tête pour signer le défenseur argentin. Le président Daniel Levy se dit prêt à tout pour le joueur. Si une offre a récemment été refusée par l’Atalanta, Fabrizio Romano informe que les discussions sont toujours d’actualité et que les Spurs préparent une offre de 45 millions et qu’un accord pourrait être trouvé prochainement.