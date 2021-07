FC Nantes Mercato : De nombreux départs du FCN annoncés

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 18:51

Le FC Nantes a recruté seulement deux joueurs pour l'instant, mais pourrait en perdre plusieurs d'ici la fermeture du mercato estival 2021. Randal Kolo Muani et Abdoulaye Dabo sont en tête de liste des joueurs sur le départ, en plus d'Abdoulaye Touré et Kader Bamba écartés du groupe professionnel dès la reprise des entraînements.

FC Nantes : Abdoulaye Touré et Bamba sur le marché

Après le transfert d’Imran Louza à Watford FC en Angleterre, le FC Nantes pourrait vendre d’autres joueurs. En effet, le club de la Cité des Ducs ne retiendra aucun joueur de son effectif, en cas d’offre intéressante. Certains comme Abdoulaye Touré et Kader Bamba par exemple ont ouvert la porte de sortie du FCN et sont écartés du groupe professionnel, en attendant de leur trouver un point de chute. D’ailleurs, le président délégué des Canaris avait confirmé des discussions avec les joueurs sur leur avenir.

« Il y a des joueurs sur le départ, on a eu une discussion avec eux. Autant avoir une discussion claire avec eux. Ce n'est pas pour autant que ce sont des mauvais joueurs, mais ce sont des choix, des communs accords », avait annoncé Franck Kita au début de la préparation estivale. Prêté à la Juventus de Turin en janvier 2021 pour la deuxième moitié de la saison dernière, le jeune Abdoulaye Dabo (20 ans) devrait être transféré définitivement chez la Vieille Dame. Son transfert à Turin serait même déjà bouclé pour un demi-million d’euros selon Transfermarkt, alors que l’option d’achat assortie à son prêt est d’1,5 M€.

Kolo Muani vers un transfert à Francfort ?

Éliminé des JO 2020 au Japon avec l’Équipe de France, Randal Kolo Muani (22 ans) pourrait également suivre Imran Louza. Il est dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’Eintracht Francfort. D’après Ouest-France, les négociations entre le FC Nantes et le club allemand se poursuivent et devraient aboutir à un accord, car l’attaquant privilégie les Aigles. L’international espoir français n’a plus qu’un an de contrat chez les Jaune et Vert et ne souhaite pas prolonger avec son club formateur. Le président Waldemar Kita est ainsi contraint de le vendre cet été, sinon il serait libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2022, en attendant la fin de la saison.

En Ligue 1, Randal Kolo Muani est courtisé par le LOSC et l’OL. En Premier League, son profil intéresse Southampton, Newcastle United ou encore Watford FC. En Serie A, son nom est coché par l’AC Milan pour succéder aux trentenaires Zlatan Ibrahimovic (39 ans) et Olivier Giroud (34 ans) qui sont plutôt vers la sortie. Coté 9 M€, le natif de Bondy pourrait être vendu bien plus.

Ludovic Blas et Castelletto aussi sur le départ

Intérêt du RB Leizig (Bundesliga), mais aussi de Jocelyn Gourvennec au LOSC, Ludovic Blas s’est dit ouvert à un départ du FC Nantes récemment. Interrogé par le journal régional sur son avenir, il avait déclaré : « À l’étranger oui, ou n’importe où. On verra bien. » Comme quoi, l’ailier de 23 ans reste la porte de sortie ouverte en cas de proposition. Crédité d’une bonne saison dernière, Jean-Charles Castelletto a aussi la cote sur le marché des transferts. Son profil plaît au Celta Vigo (Espagne) et Norwich FC (promu dans l'élite anglaise). D’après Foot Mercato, les deux clubs « ont pris contact avec l'entourage » du défenseur central de 26 ans, en vue d'un possible transfert.