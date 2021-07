FC Nantes Mercato : Kombouaré réclame des renforts à Kita

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 05:45

Le FC Lorient a infligé une défaite au FC Nantes (1-0) en match amical de préparation, accentuant ainsi le besoin de renfort chez les Canaris. Et Antoine Kombouaré a lancé un message dans ce sens à Waldemar Kita.

FC Nantes : Kombouaré, « un groupe assez limité surtout en qualité »

Dans ses propos confiés à l’issue du match perdu face au FC Lorient, l’entraîneur du FC Nantes s’est d’abord dit satisfait de l’engagement de son équipe, malgré la défaite. « Je n’ai pas aimé la défaite. Par contre, il y a eu beaucoup de bonnes choses intéressantes. On a pu, sur la majeure partie du match, récupérer des ballons, jouer vers l’avant, se créer pas mal de situations… », a-t-il apprécié.

Le coach du FCN a ensuite montré un signe d’inquiétude au sujet de son effectif qui a enregistré seulement deux renforts, dont un gardien de but. « On a un groupe assez limité en qualité et en nombre, mais surtout en qualité, pour bien lancer le championnat », a lâché Antoine Kombouaré. À noter que les Jaune et Vert n’avaient pas trois de leurs attaquants présents contre les Merlus. Randal Kolo Muani est aux JO avec l’Équipe de France Espoirs, Renaud Emond et Kalifa Coulibaly reviennent de blessure et sont en reprise.

Cyprien et Descamps, et plus rien au FCN

Le FC Nantes a recruté seulement deux nouveaux joueurs pendant ce mercato estival. Le milieu de terrain Wylan Cyprien (26 ans) et le portier Rémy Descamps (25 ans). Le premier est prêté aux Nantais par Parme Calcio (Italie) et le second a été transféré du RSC Charleroi (Belgique). Rappelons par ailleurs que le club de la Cité des Ducs a connu une saison dernière compliquée. Menacés de relégation en Ligue 2 et finalement classés 18e, Antoine Kombouaré et son équipe sont passés par les barrages contre le Toulouse FC pour se maintenir en Ligue 1.