Barça Mercato : Laporta proche de boucler une vente à 15 M€

Publié par Timothée Jean le 31 juillet 2021 à 02:31

Après avoir enregistré l’arrivée de trois nouveaux renforts cet été, le président du Barça, Joan Laporta, travaille d’arrache-pied afin de dégraisser son effectif pléthorique et budgétivore. Le président catalan est même sur le point de boucler une vente à hauteur de 15 M€.

Barça Mercato : Laporta d’accord pour céder Braithwaite

C’est un secret de polichinelle, le FC Barcelone traverse actuellement une crise financière sans précédent. Pour faire face à cette situation critique, les dirigeants catalans ont demandé aux joueurs d’accepter une baisse de salaire et ne comptent pas s’arrêter là. La vente de joueurs reste l'objectif numéro 1 du Barça pour alléger sa masse salariale colossale. Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou encore Miralem Pjanic sont alors annoncés sur le départ.

Parmi les joueurs mis sur le marché par le club catalan figure également le nom de Martin Braithwaite. L’attaquant danois n’entre pas les plans de l’entraineur Ronald Koeman et pourrait aller voir ailleurs lors de ce mercato. Il est pressenti pour rejoindre La Premier League, où West Ham s’active pour l’accueillir. Et comme l'indique le journal Sport, les Hammers et les Catalans auraient déjà conclu un accord pour le transfert de Martin Braithwaite à hauteur de 15 M€. Un montant non négligeable pour les dirigeants du Barça en quête de liquidités. Le club britannique devra désormais convaincre Martin Braithwaite de rallier l’Angleterre.

Braithwaite déçu de l'offre de West Ham

La source explique en effet que les dirigeants de West Ham ont entamé les négociations avec le joueur de 30 ans afin de boucler sa signature. Seulement, Martin Braithwaite est un peu déçu de la proposition contractuelle des Hammers. Le média catalan explique que l’ancien Toulousain n’aurait pas répondu favorablement à l’offre du club britannique, dont les détails n’ont pas encore fuité. Les négociations se poursuivent toujours entre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente.