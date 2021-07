PSG Mercato : Barça, accord annoncé pour Antoine Griezmann !

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 13:58

Annoncé comme l’une des solutions plausibles du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann pourrait quitter le Barça cet été. Et une destination semble déjà se dessiner pour l’attaquant de 30 ans.

Mercato PSG : Antoine Griezmann a fait son choix

Deux ans seulement après son arrivée, Antoine Griezmann pourrait être sacrifié par le FC Barcelone afin de conserver Lionel Messi. Le club catalan a besoin de liquidités et de réduire considérablement sa masse salariale pour faire valider le nouveau contrat de la star argentine auprès de la Ligue espagnole. Joan Laporta, le président des Blaugranas, a donc personnellement indiqué qu’en cas de bonne offre, Griezmann pourrait bénéficier d’un bon de sortie durant ce mercato estival.

Annoncé un peu partout en Europe, notamment à Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Paris Saint-Germain, Juventus de Turin et à Liverpool, l’international français n’a encore pas fait l’objet d’aucune offre concrète. Même si cela devait arriver, le joueur n’a qu’une seule idée en tête : en cas de départ de Barcelone, c’est l’Atlético Madrid, selon les révélations de Marca.

Antoine Griezmann de retour à l’Atlético ?

En effet, d’après les informations relayées ce mercredi par OK Diario, le champion du monde 2018 s’est d’ores et déjà mis d’accord avec son ancien club afin de faire son retour durant ce mercato estival. Si les dirigeants du FC Barcelone et leurs homologues de l’Atlético Madrid trouvent un terrain d’entente pour le transfert, Antoine Griezmann pourrait signer un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2025 et un salaire de 11,25 millions d’euros par saison plus divers bonus.

Reste maintenant l’accord entre les deux clubs espagnols. Pour rappel, l’idée d’un échange incluant Saul Niguez avait récemment été évoquée par les médias espagnols dans l’opération Griezmann. Mais l’idée n’a pas fait grand feu, puisque les deux clubs rivaux avaient des exigences totalement différentes. Le Barça et l’Atlético ont donc désormais un peu plus d’un mois pour trouver un accord.