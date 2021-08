ASSE : Cette révélation sur le nouveau contrat d’ Hamouma

Publié par Ange A. le 01 août 2021 à 09:54

Alors qu’il se dirigeait vers la sortie comme certains cadres, Romain Hamouma a prolongé avec l’AS Saint-Étienne. L’attaquant de 34 ans dispose d’une belle option incluse dans son nouveau contrat avec l’ ASSE.

Romain Hamouma, la surprise du chef

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne depuis octobre 2019, Claude Puel a placé les jeunes au cœur de son projet. Si pour le moment, cette politique ne porte pas encore ses fruits, le coach de l’ASSE y croit dur comme fer. Raison pour laquelle il compte encore faire de la place aux jeunes. Dans ce sens, il n’hésite pas à se débarrasser de quelques cadres de son effectif professionnel. Cet été, les contrats du capitaine Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet n’ont pas été prolongés. Ils ont quitté le club du Forez gratuitement comme Stéphane Ruffier avant eux. Également en fin de contrat au terme de la saison, Romain Hamouma aurait pu connaître le même sort. Après moult soubresauts, l’attaquant de 34 ans a fini par prolonger son bail d’un an. Un nouveau contrat qui scelle d’ailleurs son avenir chez les Verts plus qu’il ne le laisse transparaître.

Hamouma à Sainté au-delà de 2022 ?

Selon les informations glanées par But Football, l’AS Saint-Étienne a proposé une reconversion à Romain Hamouma dans son nouveau contrat. D’après le média spécialisé, les Verts comptent faire de leur avant-centre le prochain entraîneur des attaquants. Une belle récompense pour le meilleur buteur de Saint-Étienne au 21e siècle, auteur de 60 buts en 298 matches. Mais les chances de le voir officier aux côtés de Claude Puel sont minces. Le contrat du Castrais expire au terme de la saison. Avec le retrait annoncé du duo Caïazzo-Romeyer, un nouveau propriétaire est attendu à l’Etrat. Le technicien de 59 ans n’est pas certain d’être maintenu par le prochain patron de Sainté.