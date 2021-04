Vente de l'ASSE : Caïazzo et Romeyer enfin sur le départ

Publié par ALEXIS le 13 avril 2021 à 22:25

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont quitter la direction de l' As Saint-Etienne. En 2019, la vente de l'ASSE avait été très proche. Deux ans après l’échec de la cession des Verts au groupe Peak 6, les deux présidents ont décidé de remettre à nouveau la formation stéphanoise sur le marché.

Vente de l'ASSE : Vers l'arrivée de nouveaux repreneurs ?

La vente de l'ASSE pourrait se faire dans les prochains mois. Les deux actionnaires principaux du club avaient initié des négociations exclusives avec les investisseurs venus de Chicago. Après quelques jours de pourparlers, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient mis fin aux négociations sous prétexte que le repreneur représenté par Jérôme de Bontin n’avait pas donné de garanties financières suffisantes.

Le président du Directoire de l’AS Saint-Étienne et son associé avaient décidé ensuite de chercher un investisseur minoritaire qui apporterait de l’argent sans réel pouvoir de décision. L’investisseur recherché n’a toujours pas été trouvé et la grogne des supporters de l' ASSE monte. Ces fans du club insistent avec leur souhait de voir le duo de dirigeants quitter le club. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau a pris le parti du peuple Vert en demandant à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de passer la main, car il « estime que le club a besoin d’un souffle nouveau ».

Romeyer et Caïazzo sur le départ

Sous la pression des supporters, les deux dirigeants ont finalement décidé de passer la main. « Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ ASSE », ont-ils annoncé dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes de La Tribune - Le Progrès, ce mardi.

« Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur », a annoncé le duo de présidents avant de faire la précision suivante : « nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la confidentialité et la sérénité ».

La vente de l'ASSE pourrait-elle se faire avant le mercato estival ?