Romain Hamouma aurait décidé de mettre un terme à sa carrière, à la fin de son contrat à Ajaccio. Son retour à l’ASSE se dessine.

Mercato ASSE : Romain Hamouma raccroche les crampons

Parti de l’ASSE à l’été 2022, après a relégation du club en Ligue 2, Romain Hamouma n’a pas connu une aventure plus heureuse en Corse où il s’était engagé avec l’AC Ajaccio. Comme l’AS Saint-Etienne, le club ajaccien est relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Quant à l’attaquant de 36 ans, son contrat a pris fin et il n’a pas été renouvelé. Libre depuis juin, il n’a pas trouvé un club où rebondir et devrait prendre sa retraite. D’après les informations de But Football Club,« Romain Hamouma va mettre un terme à sa carrière de joueur ».

Ses pépins physiques à répétitions, depuis l’ASSE puis avec l’ACA lors de l’exercice dernier, l’auraient poussé à raccrocher les crampons. C’est donc le clap de fin pour l’ancien Stéphanois après 14 saisons consécutives dans le football professionnel, dont 13 en Ligue 1.

Romain Hamouma vers un retour à Saint-Etienne ?

Toutefois, le natif de Montbéliard ne va pas quitter totalement le monde du football. Il pourrait entamer une reconversion. Il dispose d’un accord avec l’AS Saint-Etienne pour le faire, selon ses confidences à Poteaux-Carrés, il y a quelques mois. « J’ai un projet de reconversion à l’ASSE, ça a été écrit dans mon contrat, à la fin de ma carrière sportive », avait rappelé Romain Hamouma. La mission qui était inscrite était de pouvoir entraîner les attaquants stéphanois. Que ce soit avec la réserve ou avec les pros, pour moi ça n’a pas d’importance. »

Et le projet stéphanois intéresse sérieusement le buteur rentré dans l'histoire de l’ASSE, comme il l'a clairement indiqué. « Ce que je veux, c’est partager ce que j’ai connu dans le haut niveau. C’est quelque chose qui me plairait. L’AS Saint-Etienne est un club qui m’a beaucoup apporté, j’aimerais lui rendre ce que j’ai appris. Pour moi, c’était important d’avoir ça, car je veux aider ce club. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour l’ASSE. » Romain Hamouma a joué 321 matchs sous le maillot des Verts, pour 62 buts inscrits et 48 passes décisives délivrées, en 10 ans (2012-2022).