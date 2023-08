Libre de tout contrat après une aventure en Corse, l'ancien attaquant de l'ASSE, Romain Hamouma, ne refoulera plus les pelouses en tant que joueur. Une décision qu'il a annoncée sur ses réseaux.

Mercato ASSE : Romain Hamouma prend sa retraite

Voilà, c'est fini. Après dix-huit années de service, Romain Hamouma raccroche les crampons comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce lundi. « La fin de mon rêve est arrivé. C’est avec une grande émotion que je vous annonce la fin de ma carrière. Connaissant la difficulté de parvenir à devenir joueur professionnel, le petit garçon que j’étais sur mon terrain stabilisé de Lure n’aurait jamais cru à une carrière comme la mienne … Pour y parvenir j’ai dû tomber, me relever, recommencer sans jamais abandonner en croyant à mon rêve et en donnant le maximum », a écrit le buteur de 36 ans. L'ancien attaquant stéphanois était libre après une saison passée à l'AC Ajaccio, où il n'a pas prolongé, faute à des blessures de plus en plus récurrentes.

553 matches disputés pour Romain Hamouma

Avec plus de 500 matches joués, Romain Hamouma est un véritable vétéran du football français qui quitte les terrains, avec notamment une Coupe de la Ligue remportée avec les Verts durant la saison 2012-2013. Reconnaissant pour le soutien dont il a bénéficié tout au long de sa carrière, Hamouma a également tenu à manifester sa gratitude à son entourage.

« Je voudrais remercier ma femme, mes enfants, mes parents, ma soeur, mon frère et ma belle famille qui m’ont toujours soutenu dans les moments de joies et de peines. Remercier mon agent pour le suivi de ma carrière . Je voudrais avoir une attention particulière pour les supporters, merci pour votre soutien, vos messages vos encouragements et quelques sifflets parfois qui m’ont donné de la force », a ajouté l'ancien partenaire de Loïc Perrin. Le média spécialisé EnVertEtContreTous annonce qu'il jouera un rôle dans la formation des attaquants de l'ASSE.