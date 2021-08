PSG : Bonne nouvelle pour le Paris SG avant le TDC contre le LOSC

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2021 à 15:47

Champion de France en titre, le LOSC accueille le PSG ce soir à Tel-Aviv pour la finale du Trophée des Champions. À quelques heures de cette rencontre qui va lancer la saison 2021-2022, le Paris Saint-Germain vient de recevoir une excellente nouvelle en provenance du Domaine de Luchin.

Une star du LOSC forfait pour affronter le PSG

La saison 2021-2022 du foot français va être officiellement lancée ce soir en Israël. Pour le premier match de cet exercice, Jocelyn Gourvennec, le nouvel entraîneur de Lille OSC, et ses hommes vont être face au Paris Saint-Germain, vice-champion de France en titre et vainqueur de la Coupe de France 2021, ce dimanche à 20 heures au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv, pour la finale du Trophée des Champions.

Même si le PSG de Mauricio Pochettino est amoindri avec l’absence de plusieurs internationaux encore en vacances, l’équipe lilloise, elle, ne pourra pas compter sur son virevoltant milieu de terrain Renato Sanches. Déjà privé de son latéral droit Zeki Çelik, le LOSC va devoir également faire sans l'international portugais de 23 ans touché à la cuisse. Un coup dur pour les Dogues, mais une bonne nouvelle pour le PSG qui n’aura donc pas à craindre les dribles endiablés de l’ancien joueur du Bayern Munich.

Le groupe de Jocelyn Gourvennec contre le PSG

Face aux Lillois, Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain pourront compter sur deux de leurs quatre recrues estivales, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Récemment revenu de vacances, l’international français Presnel Kimpembe est également dans le groupe parisien pour en découdre avec l’équipe de Gourvennec. De l’autre côté, Burak Yılmaz, Jonathan Ikoné, Yusuf Yazıcı et Sven Botman sont bien présents avec le LOSC pour affronter le PSG.

Gardiens : Léo Jardim, Adam Jakubech, Jules Raux.

Défenseurs : Tiago Djaló, Sven Botman, José Fonte, Jérémy Pied, Reinildo, Domagoj Bradaric.

Milieux : Xeka, Yusuf Yazici, Angel Gomes, Benjamin André, Cheikh Niasse.

Attaquants : Jonathan Bamba, Jonathan David, Jonathan Ikoné, Luiz Araujo, Burak Yilmaz, Isaac Lihadji, Timothy Weah.