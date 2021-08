OM Mercato : Longoria en difficulté sur deux dossiers prioritaires

Publié par Timothée Jean le 05 août 2021 à 13:35

Pablo Longoria souhaite renforcer le couloir droit de l' OM cet été. Le président marseillais aurait d'ailleurs conclu un accord avec les défenseurs Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (Valence CF). Mais les négociations entamées avec leur club respectif se compliquent sérieusement.

OM Mercato : Longoria dans l’impasse pour Daniel Wass

Les signaux semblaient au vert pour la venue de Daniel Wass à l'Olympique de Marseille. Les discussions avançaient dans le bon sens, puisque le défenseur de Valence CF, à une année de la fin de son contrat, aurait donné son accord pour rejoindre l’ OM cet été. Malheureusement, les négociations s'enlisent depuis quelques jours entre les dirigeants phocéens et espagnols.

Selon les informations de L’Équipe, le club Che maintient toujours sa position, réclamant pas moins de 8 millions d’euros pour laisser filer son défenseur danois. Un montant que l’ OM ne peut se permettre de dépenser actuellement. Résultat, les négociations entre les deux écuries seraient désormais au point mort selon le quotidien sportif. Désireux de renforcer le couloir droit de l’ OM cet été, Pablo Longoria se trouverait alors dans une impasse dans ce dossier brûlant. Même son de cloche pour Pol Lirola, la priorité de l’Olympique de Marseille à ce poste.

Le dossier Pol Lirola également au point mort

Auteur d’une belle saison avec l’Olympique de Marseille, le latéral droit espagnol aimerait poursuivre son aventure dans le sud de la France. Il ne s’en est jamais caché et l’ OM aimerait boucler son retour. Mais alors qu’il était prêté avec option d’achat par la Fiorentina, les négociations entre les deux clubs pour son transfert définitif sont pour le moment en stand-by, rapporte le quotidien sportif.

Pol Lirola n’est donc pas certain d’évoluer sous les couleurs marseillaises la saison prochaine. Le nouvel entraîneur de la Viola apprécie son profil et aimerait le conserver cet été. Face à cette situation préoccupante, la direction de l’ OM pourrait se tourner vers un plan C. Le nom de Fabricio Bustos (25 ans, CA Independiente) est évoqué ces derniers jours à Marseille.