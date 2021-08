OM Mercato : Longoria a un plan C en cas d’échec pour Wass

Publié par Timothée Jean le 03 août 2021 à 17:35

Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour renforcer le poste de latéral droit de l’ OM. Le président de l'Olympique de Marseille tente d’ailleurs de parer toutes mauvaises surprises dans les dossiers Pol Lirola et Daniel Wass en étudiant un plan C.

OM Mercato : Longoria sur les traces de Fabricio Bustos ?

En quête de renforts au poste de latéral droit, l’ OM s’active pour boucler les signatures de Pol Lirola et Daniel Wass. Sauf que la situation financière du club phocéen ne permet pas d’investir 14 millions d’euros pour boucler la signature du défenseur espagnol de la Fiorentina et encore moins 8 millions sur le joueur de 32 ans de Valence.

La suite du mercato estival s’annonce donc délicate à l'Olympique de Marseille, où l’on estime indispensable l’arrivée d’un nouveau latéral droit cet été. C’est ainsi que la direction de l’ OM a décidé d’activer un plan C. Selon les récentes informations de la presse sud-américaine, l’Olympique de Marseille aurait des vues sur Fabricio Bustos. Le défenseur argentin évolue actuellement au CA Independiente, basé en Argentine.

Sampaoli connaît très bien Fabricio Bustos

L’entraîneur Jorge Sampaoli connaît très bien Fabricio Bustos. Le coach l’a déjà eu sous ses ordres quand il était encore à la tête de l’Albiceleste et voudrait l’attirer à Marseille cet été. Un joli coup à jouer pour l’Olympique de Marseille puisque le défenseur argentin n’a plus qu’un un an de contrat avec Independiente. Il souhaiterait changer d’air lors ce mercato estival.

Sa valeur marchande est fixée à 5 milions d'euros selon Transfermarkt, bien qu'il soit en fin de contrat en juin prochain. Reste désormais à savoir si les dirigeants de l’ OM passeront à l’offensive pour le défenseur argentin, qui a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Tout dépendra sans doute de l’issue des négociations pour Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (Valence).