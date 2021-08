ASSE Mercato : L'ESTAC prêt à devancer Sainté sur un titi parisien

Publié par Thomas le 06 août 2021 à 20:15

L’opération dégraissage continue au PSG. Sous contrat jusqu’en 2023, le jeune espoir Junior Dina-Ebimbe est dans le viseur de nombreux clubs français dont notamment l’ ASSE, le RC Lens et le promu Troyes. Les trois clubs sont au coude à coude pour enrôler la pépite de 20 ans, prêté au Havre et à Dijon ces deux dernières saisons. Les Stéphanois qui réalisent un mercato très économe depuis le début de l’été, cherchent néanmoins à se renforcer au poste de milieu défensif. Titulaire face au LOSC lors du Trophée des Champions avec le Paris Saint-Germain dimanche dernier, le joueur jouit d’une très belle cote en Ligue 1 et pourrait très rapidement quitter la capitale. Leonardo, connaissant le potentiel de son jeune joueur, souhaite procéder à un prêt plutôt qu'à une vente.

ASSE Mercato : Troyes rentre dans la course pour Junior Dina-Ebimbe

Si Saint-Etienne lorgne depuis plusieurs semaines la pépite parisienne de 20 ans, de nombreux concurrents se sont interférés sur le dossier. Selon le journal régional L'Est-Éclair, le jeune promu Troyes serait entré dans la course au milieu de terrain, malgré l’attrait de clubs comme Lens ou Sainté. « Nous pouvons confirmer que l’ESTAC lorgne la pépite du PSG Junior Dina-Ebimbé, milieu de terrain de 20 ans sur lequel Saint-Etienne et Lens gardent un œil. Mais là où l’ESTAC préfère une acquisition, le PSG envisage plutôt un prêt », révèle le quotidien local. La possibilité d'un prêt serait une belle opportunité pour l’ ASSE qui ne peut se permettre de grosses dépenses dans ce mercato, faute de difficultés financières.

L' ASSE se veut économe durant ce mercato

Avec des moyens très réduits, le club de la Loire n'a toujours pas enregistré d'arrivée depuis le début de l'été. L' ASSE cherche à prolonger ses joueurs clés, c’est ainsi que le jeune Boubakar Fall a vu son bail se prolonger de deux saisons. Du côté des ventes, le buteur gabonais Denis Bouanga est pressenti pour rejoindre la Liga et Villarreal. Ce départ serait une perte considérable pour Sainté, puisque le joueur est à l’origine de 24 buts (17 buts et 7 passes décisives) en Ligue 1 ces deux dernières saisons.