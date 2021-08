ASSE Mercato : Officiel, Claude Puel conclut une signature

Publié par ALEXIS le 05 août 2021 à 19:35

Toujours sans recrue estivale, l’ ASSE se concentre sur la prolongation de contrat de ses jeunes joueurs talentueux et prometteurs. Ainsi, Claude Puel a offert un nouveau bail au jeune gardien de but Boubacar Fall, ce jeudi.

ASSE : Boubacar Fall prolonge son contrat chez les Verts

Boubacar Fall avait signé son premier contrat professionnel à l’ ASSE le 5 janvier 2021, en provenance du Guédiawaye FC de Dakar (Sénégal). Exactement 7 mois plus tard, le portier de 20 ans a prolongé son aventure avec le club ligérien, alors que son bail initial est encore valide pour les deux prochaines saisons. « Boubacar Fall a paraphé une prolongation de contrat qui l’inscrit dans l’avenir du club du Forez. Il développe son potentiel depuis janvier avec les Verts. Son agilité, sa fiabilité et ses capacités athlétiques (1,98m) ont convaincu et lui ont permis de prolonger le terme initial de son contrat, fixé à 2023 », ont fait savoir les Verts dans leur communiqué.

Le Sénégalais se dit « très heureux » de rempiler dans le Forez. « Depuis mon arrivée à l’ ASSE, tout se passe bien. J’ai été bien intégré. J’ai toujours rêvé de jouer dans un club comme l’AS Saint-Étienne. J’essaie de gagner la confiance du coach, Claude Puel, qui m’a lui-même détecté », a-t-il déclaré. « La prolongation de son contrat est un bon signe, mais je dois continuer à travailler. J’ai encore du boulot devant moi. Ce n’est que le début », a promis le jeune portier des Verts.

Puel justifie la nouvelle signature du gardien de but

Coach et manager général des Stéphanois, Claude Puel assure que « Bouba est un jeune gardien qui montre des dispositions intéressantes ». « Il a encore beaucoup de paliers à passer, mais nous souhaitons inscrire son profil dans la durée parce qu’il confirme ce qu’on avait décelé en lui quand on l’a recruté. Boubacar Fall a les capacités et le potentiel pour performer. Son contrat longue durée va lui permettre de se concentrer sur l’apprentissage de son métier », a justifié l’entraineur de l’ ASSE.