Real Mercato : Kylian Mbappé toujours plus proche du Real

Publié par Thomas le 10 août 2021 à 12:55

L’avenir du prodige français Kylian Mbappé pourrait se décanter ces prochains jours. À un an de la fin de son contrat, sans n'avoir pour le moment prolongé, le buteur de 22 ans est tout proche de rejoindre le Real Madrid, qui fait du natif de Bondy sa priorité estivale. Si la situation était en stand-by depuis plusieurs jours, la soudaine arrrivée du sextuple Ballon d’Or Leo Messi au PSG, a considérablement changé le futur du Français.

En Espagne, la presse est unanime. Selon AS, le quotidien sportif de référence, l’arrivée de l’Argentin au PSG pousse le champion du monde à faire ses valises pour Madrid. Le joueur se sentirait trahi par sa direction, qui lui avait promis un rôle de leader dans l’équipe. Avec La Pulga désormais dans l’effectif Rouge et Bleu, Kylian Mbappé se voit relégué en troisième position dans la hiérarchie et tend vers un départ au Real.

Real Mercato : Messi arrive, Mbappé s’en va ?

Grand objectif des Merengues et de leur président Florentino Pérez, la star tricolore n’a toujours pas réglé son avenir au PSG, et s’était entendu avec la direction espagnole pour rejoindre le club libre en 2022. Si cela semblait acté dans l’esprit des deux parties, tout a été remis en question après le soudain départ de Lionel Messi du Barça. Alors qu’une arrivée de la star argentine à Paris n’est plus qu’une question de minutes, Mbappé ne verrait pas cette venue d’un très bon œil, lui qui avait demandé à Nasser Al-Khelaïfi plus de protagonisme et une étiquette de star de l’équipe.

Encore dans l’ombre de Neymar, l’attaquant de 22 ans commençait petit à petit à s’imposer comme tête d’affiche du Parc des Princes aux yeux des supporters, notamment avec les nombreux pépins physiques du Brésilien qui l’éloignaient des terrains.

Mbappé pourrait craindre d’être mis de côté par le nouveau duo galactique Neymar-Messi, que ce soit médiatiquement comme sur le terrain. Pour rappel, les deux joueurs sont de très bons amis et formaient l’un des trios (avec Luis Suarez) les plus prolifiques de l’histoire au Barça (de 2014 à 2017).