ASSE Mercato : US Quevilly, Irles jette l’éponge pour Nadé

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 22:15

L’US Quevilly-Rouen n’attendra finalement pas Mickaël Nadé, défenseur de l’ ASSE, jusqu’à la fin du mercato estival. L’entraîneur du club promu en Ligue 1 a abandonné la piste menant vers le défenseur des Verts.

ASSE : Nadé sollicité par l'US Quevilly-Rouen en prêt

Prêté par l’ ASSE à l’US Quevilly-Rouen Métropole la saison dernière, Mickaël Nadé a été l’un des artisans de la montée du club normand en Ligue 2. Son apport a été apprécié par Bruno Irles, l’entraîneur de QRM. « Mickaël a été important dans notre belle saison », a-t-il reconnu dans Le Progrès. Ce dernier avait ainsi demandé l’arrière formé à l’AS Saint-Étienne, encore en prêt, pour l’exercice 2021-2022. Il avait indiqué qu’il patienterait jusqu’au dernier jour du marché des transferts de l’été s’il le faut. « L’ ASSE, c’est difficile pour eux de recruter. Du coup, Claude Puel garde Mickaël Nadé, et ce sera au dernier moment (qu’il décidera, ndlr). […] Il vaut mieux être patient. On sera patient… », avait indiqué le coach des Rouennais dans Poteaux Carrés.

Bruno Irles jette l’éponge pour Mickaël Nadé

Finalement, Bruno Irles n’attend plus le joueur de l’ ASSE, car l’entraîneur des Stéphanois compte sur lui. Pour preuve, il l’a titularisé lors de la 1ère journée du championnat contre le FC Lorient (1-1). « Mickaël Nadé était très loin de l’équipe professionnelle stéphanoise quand je lui ai proposé de nous rejoindre en prêt », a souligné le patron du staff technique de l’US Quevilly-Rouen, dans le quotidien régional. « S’il n’avait pas joué avec l’ASSE, lui et moi aurions été ravis de poursuivre ensemble. Mais il est bien mieux pour lui de pouvoir jouer en Ligue 1 dans son club formateur », a confié Bruno Irles à la source.