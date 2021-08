Stade Rennais Mercato : Les Bretons rattaquent pour Jens Cajuste

Publié par Thomas le 12 août 2021 à 11:15

Tout n’est pas encore fini pour Nicolas Holveck et le Stade Rennais. Alors que le nouveau promu de Premier League, Brentford, semblait tout proche d’enrôler la pépite suédoise du Midtjylland Jens Cajuste, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé et l’espoir est encore permis pour le SRFC. Selon Ryan Taylor du Daily Express, le milieu de terrain de 22 ans devrait quitter le championnat danois très bientôt et tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Si le promu anglais reste en pole position dans le dossier, Rennes ne s’avoue pas vaincu et s’apprête à formuler une quatrième offre censée faire plier les dirigeants du club danois.

Newcastle est récemment entré dans la bataille en formulant une offre de 16 millions d’euros, soit le plus haut montant proposé pour le joueur. Leeds est aussi un prétendant sérieux et pourrait se prononcer dans les prochains jours. La course est donc lancée.

Stade Rennais Mercato : Une ultime offre des Rennais pour Jens Cajuste

Véritable dossier chaud du mercato rennais, la piste Jens Cajuste sous contrat jusqu’en 2023 au Midtjylland semblait, ces dernières semaines, s’éloigner de Bretagne, notamment avec les multiples assauts de clubs anglais. Si Brentford était parvenu à un accord verbal, notamment en formulant au club danois la même offre que le SRFC (les deux entités possèdent le même propriétaire), rien n’avait depuis été bouclé et le dossier était toujours en stand-by.

Nicolas Holveck, désireux de renforcer l’entrejeu rennais, compte bien en profiter et s’apprête à formuler une nouvelle offre. La quatrième, censée convaincre définitivement le board danois. Si Newcastle et Leeds sont aussi positionnés pour le Suédois, le Stade Rennais pourrait bénéficier de son expérience dans le dossier pour parvenir à ses fins. Jens Cajuste, qui sort d’une saison grandiose dans le championnat danois, n’a plus refoulé un terrain avec Midtjylland depuis la fin de la saison dernière, signe d’un départ proche de la pépite suédoise de 22 ans.