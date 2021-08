Stade Rennais Mercato : Énorme revers dans le dossier Jens Cajuste !

Publié par Thomas le 03 août 2021 à 16:15

Auteur d’un mercato ambitieux, le Stade Rennais se voit néanmoins confronter à un problème de taille. Désireux de renforcer son milieu de terrain, notamment en prévision d’un éventuel départ d’Eduardo Camavinga, les dirigeants bretons s’étaient positionnés depuis plusieurs semaines sur la pépite du FC Midtjylland au Danemark, Jens Cajuste. Le Suédois de 21 ans faisait l’objet de nombreuses offensives rennaises, toutes déclinées par son club. Dernière proposition en date, une offre de 12 millions d’euros formulée par Nicolas Holveck et ses dirigeants, de nouveau refusée par Midtjylland.

Selon la presse suédoise, le tout juste promu en Premier League Brentford, aurait formulé la même offre que le SRFC pour le milieu suédois, et aurait reçu une réponse positive du club danois ! Pour rappel, le propriétaire de Midtjylland est aussi le propriétaire de Brentford, ce qui pourrait expliquer un tel imbroglio.

Stade Rennais : Brentford passe devant le SRFC pour Jens Cajuste

Longtemps dans les petits papiers de Bruno Genesio et du Stade Rennais, Jens Cajuste semble s’éloigner de plus en plus du Roazhon Park, et ce n’est pas faute à de nombreuses offensives des dirigeants rennais pour le joueur. Après avoir refusé il y a peu une troisième offre de 12 millions d’euros, le club danois de Midtjylland a accepté celle faite par Brentford… de 12 millions d’euros, de quoi rendre furieux la direction bretonne. L’international suédois (5 sélections) est désormais proche de s’engager chez le nouveau promu anglais, dont le propriétaire Matthew Benham, a aussi des parts dans le club danois où joue Cajuste.

C’est un véritable revers pour les rennais, qui semblaient pourtant mener la course en tête pour le jeune milieu de terrain suédois depuis des semaines. Alors que les Bretons s’activent en interne pour recruter le gardien turc Dogan Alemdar, les voilà repartis de zéro pour leur secteur de l’entrejeu.