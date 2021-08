FC Nantes Mercato : Une 3e signature officielle chez les Canaris

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 01:35

Le FC Nantes tient sa 3e recrue estivale. Il s’agit d’un jeune ailier en provenance de Belgique. Il a débarqué sous la forme d’un prêt.

FC Nantes : Osman Bukari prêté par La Gantoise

Après le gardien de but Rémy Descamps et le milieu de terrain Wylan Cyprien, le FC Nantes a recruté un nouveau joueur ce jeudi 12 août. Ce dernier s’est engagé pour un an, soit pour l’exercice actuel. « Le FCN et le KAA Gent (Jupiler Pro League) ont trouvé un accord pour le prêt – sans option d'achat – de l’ailier, Osman Bukari (22 ans), jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Osman Bukari », ont officialisé les Canaris. « Joueur rapide, vif sur ses appuis et aimant se projeter vers le but adverse, Osman Bukari (1,70 m) apportera toute sa percussion et sa qualité technique à l’offensive nantaise pour la saison à venir. Il affiche beaucoup d’ambitions dans ce nouveau défi qui se présente à lui », ont souligné les Jaune et Vert. La nouvelle recrue du FC Nantes portera le maillot floqué du N°26.

Qui est Osman Bukari ?

Osman Bukari est un joueur d’origine ghanéenne, natif d’Accra (Ghana). Il a débuté sa formation dans son pays natal, précisément à Accra Lions. Il avait découvert le football européen, lors de son prêt d’une durée de six mois chez les Espoirs du RSC Anderlecht (de janvier à mai 2018). À l’été 2018, il avait déposé ses valises à l’AS Trencin en Slovaquie. Après deux saisons (juillet 2018 à septembre 2020) dans le championnat slovaque, l’international ghanéen (2 sélections) a signé à La Gantoise. La saison dernière, il a disputé 35 matchs avec le club belge, dont 26 en Jupiler Pro League et 7 en coupe d’Europe. Osman Bukari a marqué 4 buts et délivré 6 passes décisives en championnat.