FC Metz Mercato : Officiel, un renfort débarque de Guingamp

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 02:15

Dans la foulée de l’annonce officielle du transfert de Mamadou Fofana à Amiens SC en Ligue 2, le FC Metz a officialisé l’arrivée de son successeur en Moselle, ce jeudi.

Le FC Metz recrute Sikou Niakaté en prêt

Le FC Metz a annoncé la signature officielle du remplaçant de Mamadou Fofana, vendu à Amiens SC. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club mosellan apprend qu’il a engagé le Sikou Niakaté, défenseur central de l’En Avant Guingamp. Il est arrivé pour un an en prêt et son contrat est assorti d’une clause d’achat. « La ligne défensive du FC Metz compte un nouveau renfort ! Le club grenat est heureux d’accueillir dans ses rangs Sikou Niakaté, défenseur central de 22 ans, en provenance de l’EA Guingamp. Le natif de Montreuil arrive en Moselle sous forme de prêt d’une saison, avec option d’achat. En rejoignant la Moselle, Sikou Niakaté s’apprête à fouler pour la première fois les pelouses de Ligue 1 Uber Eats », ont fait savoir les Grenats.

Parcours du défenseur central

Le natif de Montreuil est la 4e recrue estivale du FC Metz. Il débarque après Sofiane Alakouch et Amine Bassi arrivés libres, respectivement de Nîmes Olympique et de l’AS Nancy-Lorraine en Ligue 2 et de Lenny Joseph de Puy Foot. Sikou Niakaté a passé la grande partie de sa formation au PSG entre 2006 et 2013, soit 7 ans au Camp de Loges. Il est passé à l’AC Boulogne-Billancourt (2013-2015), à Envieux FC (2015-2016), puis à Valenciennes FC (2016-2017), dans les catégories de jeunes. L’arrière axial de 22 ans avait paraphé son premier contrat professionnel à VAFC et avait joué en Ligue 2 avec le club nordiste (2016-2018), avant de signer à l’EAG en août 2018. Mais il était resté à Valenciennes sous la forme d’un prêt lors de l’exercice 2018-2019. Sikou Niakaté a été international français dans les sélections U19 et U20.