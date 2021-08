OM : Pape Gueye ne craint pas la pression marseillaise !

Publié par Timothée Jean le 13 août 2021 à 23:35

Milieu de terrain de l’ OM, Pape Gueye était présent en conférence de presse ce vendredi. Le joueur de 22 ans s’est exprimé sur le prochain match de l’Olympique de Marseille face au Girondins de Bordeaux et ne redoute pas la pression marseillaise.

OM : Pape Gueye n’a pas peur du Vélodrome

Ce dimanche 15 août à partir de 20h 45, l’Olympique de Marseille accueille les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Pape Gueye était présent en conférence de presse. Le milieu de terrain disputera ce dimanche son premier match officiel sous le regard de milliers de supporters réunis dans l'enceinte marseillaise.

Toutefois, Pape Gueye ne craint pas la pression excessive qui peut exister au stade Vélodrome. Il reste serein. Mieux, le jeune joueur assure que le retour des supporters au Vélodrome sera une source de motivation supplémentaire. « Je n'ai pas à avoir peur du Vélodrome sinon je ne serai pas ici, je le vois comme un plus, ça va m’apporter plus qu'autre chose. Si jamais je suis fatigué, ça va me porter », a-t-il assuré.

Pape Gueye se méfie de Bordeaux

Néanmoins, Pape Gueye s’attend à un match « compliqué » face aux visiteurs. « Après, contre Bordeaux, ça sera compliqué. Mais on est en confiance, l'équipe progresse à l'entraînement, en match. On a à cœur de gagner dans notre stade rempli. Si dimanche je ne suis pas bon, ça ne sera pas à cause de ça, on va tout faire pour gagner, mais ça ne peut-être qu’un plus, beaucoup aimeraient jouer au Vélodrome donc il faut voir ça comme positif », explique Pape Gueye.

Après être parvenu à renverser Montpellier HSC le week-end dernier, les Marseillais abordent cette rencontre face à Bordeaux avec beaucoup de concentration. Les hommes de Jorge Sampaoli ont à coeur de s’imposer face aux Girondins devant leurs supporteurs.