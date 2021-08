OM : Sampaoli sort les clés de la remontada à Montpellier

Publié par Ange A. le 09 août 2021 à 01:00

L’Olympique de Marseille a renversé le Montpellier Hérault dimanche à La Mosson lors de la 1re journée du championnat. Jorge Sampaoli a crié sa joie après le come-back réussi de ses poulains face au MHSC.

Payet sauve Marseille contre le Montpellier Hérault

Dimanche, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du Montpellier Hérault en clôture de la 1re journée de Ligue 1 Conforama. L’OM a ramené les trois points de l’Hérault au terme d’un match renversant. Menés (2-0) à la pause, les Marseillais ont réussi à refaire leur retard en seconde période grâce à Dimitri Payet, auteur d’un doublé. Recruté cet été, le Turc Cengiz Ünder a permis au club phocéen de réduire l’écart peu après l’heure de jeu. Au terme de cette remontada, Jorge Sampaoli a laissé éclater sa joie. Le coach marseillais a salué la performance de ses poulains au coup de sifflet final. Il a ensuite livré les clés de ce succès à l’arrachée sur la pelouse du MHSC.

Les clés du succès de l’OM selon Jorge Sampaoli

Mené suite aux buts de Luan Peres (30e, csc) et Gaëtan Laborde (34e), l’Olympique de Marseille est revenu avec plus de caractère et d’ambition après la mi-temps. Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli se satisfait de cet état d’esprit. L’Argentin espère que ses protégés seront guidés par la même grinta lors des prochaines rencontres. « On a fait une très belle première période. On a été patients, on a gardé notre idée. On a continué d'attaquer avec nos ailiers dans la profondeur […] Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas, mais je suis heureux de ce match, de toutes les émotions vécues, j'espère que ça va continuer », a lâché l’entraîneur marseillais selon les propos relayés par L’Équipe. Tombeur de Montpellier, Marseille reçoit les Girondins de Bordeaux lors de la prochaine journée. Le FCGB s’est incliné d’entrée contre le promu Clermont, premier leader de Ligue 1 Conforama.