PSG Mercato : C’est confirmé, le Real va dégainer pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2021 à 06:55

Kylian Mbappé refuse catégoriquement de prolonger son contrat avec le PSG et veut rejoindre le Real Madrid cet été. De son côté, le club madrilène s’apprête à transmettre son offre aux dirigeants parisiens pour l’attaquant français de 22 ans.

Kylian Mbappé a pris sa décision

Visiblement, le mercato XXL réalisé par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo avec notamment Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, n’aura pas suffi à convaincre Kylian Mbappé de la solidité du projet parisien. Selon plusieurs sources concordantes, l’international tricolore n’a pas changé d’avis et veut toujours quitter le Paris Saint-Germain d’ici le 31 août et la fermeture du marché des transferts.

Toutefois, il ne compte pas aller au clash et laisse le choix à sa direction de prendre la décision en ce qui concerne le timing de son départ : soit cet été pour toucher une belle indemnité ou dans un an pour le voir partir gratuitement. Selon Mohammed Al Kaabi, célèbre Insider qatari et proche de l’Émir du Qatar, le PSG pourrait finalement se résoudre à vendre Mbappé. Courtisan de longue date de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco, le Real Madrid aimerait profiter de cette situation dès cet été.

Le Real Madrid prêt à investir 120M€ pour Mbappé

Alors que La Gazzetta dello Sport a annoncé que Kylian Mbappé va prendre la parole lundi pour annoncer sa décision concernant son avenir, le Real Madrid s’active déjà pour lancer une offensive afin de tenter de l’attirer cet été. En effet, d’après les informations du journal Le Parisien, Florentino Pérez se prépare à transmettre une proposition à son homologue Nasser Al-Khelaïfi d’un montant de 120 millions d’euros.

La source francilienne assure toutefois que cette somme n’est qu’une base de départ pour entamer les discussions entre les deux clubs puisque le vice-champion de Liga est à même de monter son offre jusqu’au 150 millions d’euros. Kylian Mbappé refusant catégoriquement de prolonger son contrat qui expire dans un an, le Real Madrid pense que le Paris Saint-Germain n’est pas en position favorable et espère donc parvenir à ses fins dans ce dossier dans les derniers moments du mercato estival.