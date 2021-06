PSG Mercato : Mbappé, Florentino Pérez répond cash à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 11:30

Dans une interview accordée au journal L’Équipe début juin, Nasser Al-Khelaïfi a défié l’Europe sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG. Florentino Pérez, président du Real Madrid, le principal courtisan de l’attaquant parisien, s’est prononcé sur son intérêt pour le joueur de 22 ans.

Nasser Al-Khelaïfi est ferme pour Kylian Mbappé

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (…) Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot, mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. »

« C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire dans un an et que plusieurs rumeurs l’envoient régulièrement au Real Madrid, son président, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu un discours très rassurant. Après avoir convaincu l’autre star parisienne, Neymar, de s’inscrire sur la durée avec un nouveau bail courant jusqu’en 2026, l’homme d’affaires qatari est confiant pour le champion du monde 2018.

Mercato PSG : La mise au point de Pérez pour Mbappé

Du côté du Real Madrid, on espère bien évidemment accueillir Kylian Mbappé cet été. Mais Florentino Pérez, sans nier son intérêt et le talent du joueur, ne veut pas créer de brouilles avec son homologue du Paris Saint-Germain. « Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je sais ce que veulent les socios du Real, les supporters du club. Mbappé et Haaland ? Les fans veulent les meilleurs joueurs. Les supporters sont toujours contents quand les meilleurs joueurs sont ici », a déclaré le dirigeant espagnol lors d’un entretien accordé jeudi soir à la Onda Cero. Poursuivant, le patron des Merengues a rappelé l’époque des galactiques et la capacité du Real Madrid à attirer les meilleurs joueurs.

« Tout le monde sait quelle est ma politique : que les meilleurs jouent ici. Et ce mélange des meilleurs et des jeunes nous a donné des succès. C’est sur quoi nous travaillons. Tout le monde sait ce que je peux faire, ils me font confiance. J’ai amené Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano… Les meilleurs viendront chaque fois que c’est possible. Mbappé est un grand joueur. Mais il est irrespectueux de parler de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid », a confié Florentino Pérez. En attendant la prise de parole officielle du principal concerné sur la suite de sa carrière, la guerre des mots continue entre le PSG et le Real Madrid.