PSG Mercato : Vers un nouveau coup de pression sur Mbappé ?

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 00:55

Alors que la campagne 2021-2022 s’est ouverte, rien n’indique pour le moment que Kylian Mbappé sera Parisien au terme de la saison. Selon la presse madrilène, l’exécutif du Paris Saint-Germain ne manque de stratagème pour pousser son attaquant à prolonger.

Leonardo agacé par le cas Mbappé ?

Kylian Mbappé a débloqué son compteur but samedi lors de la victoire du Paris Saint-Germain (4-2) contre le RC Strasbourg. Avant le coup d’envoi de la rencontre, l’attaquant parisien a été sifflé par une partie du public présent au Parc des Princes. Et pour cause, le flou entoure l’avenir de l’attaquant de 22 ans. Celui-ci serait peu enclin à prolonger son contrat. Deux options s’offrent donc au PSG concernant le futur de son crack : le laisser finir la saison puis quitter Paris dans un an en tant que joueur libre ou alors le vendre cet été. Pour autant, l’exécutif parisien croit toujours en ses chances de prolonger son champion du monde. La presse espagnole assure que Leonardo prépare un mauvais tour au natif de Bondy s’il venait à rester dans la capitale sans prolonger son contrat.

Un coup à la Rabiot dans les tuyaux pour Kylian Mbappé ?

Selon les informations de Marca, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’exclut pas la mise au placard de Kylian Mbappé cette saison. Le journal madrilène croit savoir que pour forcer son attaquant à prolonger, celui-ci sera un habitué des tribunes et du banc de touche. Cette recette avait déjà été expérimentée avec Adrien Rabiot par le passé. Mais au final le milieu de terrain avait quand même rejoint la Juventus gratuitement.

Concernant Mbappé, il serait surprenant de voir Mauricio Pochettino se passer des services d’un attaquant de son calibre. Après le succès contre Strasbourg, le technicien argentin a d’ailleurs réitéré sa confiance envers son numéro 7. Reste plus qu’à savoir si l’entraîneur parisien pourra compter sur l’ancien monégasque pour le reste de la saison. Le Real Madrid pourrait en effet dégainer une offre intéressante pour s’attacher les services de l’attaquant parisien d’ici la clôture du mercato.