ASSE Mercato : Un Lyonnais sur le départ chez les Verts ?

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 02:15

À défaut de recruter, l’AS Saint-Étienne pourrait encore enregistrer un nouveau départ cet été. Un jeune défenseur central pourrait quitter l’ ASSE dans les prochains jours.

Un départ encore annoncé à l’ ASSE

Faute de moyens, l’AS Saint-Étienne n’a toujours pas signé la moindre recrue cet été. Le club ligérien s’est jusqu’ici montré assez actif dans le sens des départs. L’ ASSE s’est notamment séparé des cadres tels que Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, tous deux en fin de contrat. Jessy Moulin a quant à lui rejoint l’ESTAC Troyes alors qu’il lui restait encore un an de contrat avec le club de l’Etrat. Selon les informations de But Football, un autre départ se profile à Saint-Étienne. Le média en ligne indique en effet que Marvin Tshibuabua devrait quitter les Verts d’ici la clôture du mercato estival.

Un départ inéluctable pour Tshibuabua de Saint-Étienne ?

Prolongé cet été jusqu’en juin 2023, Marvin Tshibuabua ne dispose pas de véritable garantie sportive pour son avenir. Pensionnaire de la réserve à l’ ASSE, le défenseur de 19 ans est barré par la concurrence à son poste chez les A. Lors du dernier exercice, le natif de Lyon n’a disputé qu’une seule rencontre. Entré à la place du flop Panagiotis Retsos, il avait pris part à 42 minutes de jeu lors de la défaite à Metz (2-0, 8e journée). Avec l’arrivée d’un nouveau défenseur central souhaitée par Claude Puel, les chances de le revoir figurer dans le groupe professionnel cette saison s’amenuisent. Pour But, Saint-Étienne entend prêter son jeune défenseur central. Lequel ne devrait pas s’opposer à un départ pour gagner en expérience et en temps de jeu cette saison.