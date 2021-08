Mercato OM : 12M€, Pablo Longoria signe un nouveau coup de génie

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 10:41

Sauf énorme retournement de dernière minute, l’ OM tient sa neuvième recrue de l’été. Un nouveau coup de génie signé Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli le réclamait, Pablo Longoria l’a fait !

Présent en conférence de presse avant le match de la deuxième journée de Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux (2-2), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait envoyé un message clair à son président Pablo Longoria pour la suite du mercato estival. Jorge Sampaoli a ouvertement réclamé un renfort défensif au poste de latéral droit. Le technicien argentin a notamment montré une certaine impatience pour l’international espoir espagnol Pol Lirola.

« On espère rapidement avoir un latéral droit, Pol (Lirola) si possible. Là, on doit mettre un milieu qui peut basculer à droite comme Kamara ou Rongier, on s'adapte à notre réalité », avait commenté l’ancien sélectionneur de l’Argentine. Aux dernières nouvelles, l’ OM touche au but dans ses négociations avec la Fiorentina pour le joueur de 24 ans.

OM Mercato : Annonce officielle imminente pour Pol Lirola

Si dans un premier temps Pablo Longoria et les dirigeants de la Fiorentina peinaient à accorder leurs positions pour Pol Lirola, Gianluca di Marzio assure que les choses bougent désormais assez rapidement dans ce dossier. Selon les informations du spécialiste mercato de Sky Sport Italia, les discussions entre les deux clubs sont quasiment bouclées. Après une saison dernière réussie en prêt, Pol Lirola s’apprête à retourner à Marseille dans le cadre d’un nouveau prêt assorti une d’option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros.

« Les dirigeants de la Fiorentina ont encore parlé lundi avec l'agent de Zappacosta et le deal est très proche de se réaliser (...) On ne peut pas écarter non plus un nouveau prêt de Pol Lirola avec obligation d'achat l'été prochain. Dans tous les cas, je pense que ce n'est qu'une question de temps, et même une question d'heures », confirme également la tendance dans ce dossier. Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, Pol Lirola va devenir la neuvième recrue estivale de l’ OM.