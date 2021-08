OM Mercato : Pol Lirola débarque, les supporters en feu !

Publié par Thomas le 18 août 2021 à 15:11

Après de longues semaines de négociations, l’ OM réussit son coup de l’été en récupérant le latéral droit espagnol Pol Lirola. La Fiorentina a fini par céder à la dernière offre de 12 millions d’euros, formulée hier soir par les Olympiens.

OM Mercato : Pol Lirola officiellement marseillais !

Auteur d’un mercato XXL, l’Olympique de Marseille n’avait ces dernières heures qu’un seul nom en tête, celui du défenseur espagnol de la Fiorentina, Pol Lirola. Prêté à Marseille la saison passée, le joueur de 24 ans n’avait pas laissé insensible la direction phocéenne et notamment Jorge Sampaoli, qui remuait ciel et terre pour le récupérer. Lirola montre depuis le début son attachement à l’ OM et était même parvenu à un accord verbal avec le club.

Seulement, cette idylle n’était pas du goût de la Fiorentina, avec qui le joueur était sous contrat jusqu’en juin 2024. Malgré une grande volontée et de nombreuses offres formulées, la Viola se montrait intransigeante en refusant à chaque fois les différentes avances marseillaises. Seulement, l’Espagnol, qui faisait preuve d'une grande détermination, insistait auprès de sa direction pour être libéré, quitte à être écarté du groupe lors des dernières rencontres de présaisons.

Des efforts qui ont finalement fini par payer aujourd’hui. Comme l’annonce le journaliste Rudy Galetti, la Fio s’est finalement pliée aux exigences du joueur, elle est tombée d’accord avec l’Olympique de Marseille pour un prêt avec obligation d’achat de 12 millions d’euros. Lirola devrait se rendre dans la cité phocéenne très prochainement pour passer sa visite médicale et être présenté à la presse.

Les supporters en plein bonheur

Si Pablo Longoria réalise un mercato de haut niveau depuis le début de l’été, avec pas moins de huit arrivées de taille, l’accord obtenu avec la Fiorentina est sûrement le plus gros coup aux yeux des supporters. Les fans marseillais, très présents sur les réseaux sociaux, avaient même créé le hashtag #FreeLirola pour témoigner de l’emprise que subissait l’Espagnol en Italie. Très bon la saison passée avec 2 buts et 2 passes décisives en 19 rencontres de Ligue 1, le latéral droit avait aussi reçu des avances de l’Atalanta Bergame il y a quelques jours. De son coté, la Fiorentina penserait à l’Italien Davide Zappacosta de Chelsea pour combler le départ de leur défenseur.