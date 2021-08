Mercato OM : Bonne nouvelle, Pol Lirola fait céder la Fiorentina !

Publié par Gary SLM le 15 août 2021 à 10:30

Pol Lirola sur le retour à l’Olympique de Marseille. Le défenseur a contraint ses dirigeants de la Fiorentina à envisager son transfert à l'OM.

Mercato OM : Pol Lirola a forcé la main aux dirigeants italiens

Pol Lirola veut clairement rejoindre le club phocéen et l’a fait comprendre à ses dirigeants. Alors que ceux-ci font les difficiles depuis l’ouverture du marché des transferts, le joueur a pris une décision radicale qui les oblige à revoir leur position sur son cas. En effet, sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec la Fiorentina, le polyvalent latéral droit et milieu de terrain, prêté à l’OM au mercato hivernal passé, veut revenir en France. Il souhaite poursuivre son aventure avec l’équipe olympienne et pas une autre.

Dans la cité phocéenne, l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli et le président Pablo Longoria veulent également qu’il revienne. Le technicien de 61 ans le veut dans son groupe pour cette saison. Depuis, le joueur défensif a commencé un bras de fer avec la direction de la Fiorentina. Il a même été écarté du groupe qui a cartonné Cosenza 4-0 en Copa Italia le vendredi passé. Selon le journaliste sportif Nicolò Schira, sur son compte Twitter, Pol Lirola est déterminé à faire son retour au cub de Frank McCourt.

Transfert : vers un accord entre Marseillais et Gigliati

Le journaliste a posté sur sur Tweeter : « Pol Lirola veut seulement jouer à OM . L'arrière espagnol a décidé de rejoindre Olympique Marseille et a demandé à être vendu. La Fiorentina et l'OM sont en pourparlers pour conclure l'affaire autour 12 millions d’euros sous la forme d’un prêt avec obligation d'achat.»

Lors de sa pige de quelques mois au sein de l’équipe olympienne, Pol Lirola a joué 22 matchs lors desquels il a inscrit 2 buts. Devenu très rapidement un des maillons forts de la défense du club rival du PSG, il souhaite revenir sous les couleurs du maillot Marseillais plutôt que d'être transféré ailleur. Il refuse par exemple d’être vendu à l'Atalanta Bergame, lancé à ses trousses depuis le début du mercato estival.

Avec l’accord annoncé très proche entre les dirigeants du club Marseillais et ceux de la Fiorentina, il ne devrait pas tarder à retrouver sa place dans le onze de Sampaoli. Pablo Longoria a toujours souhaité recruter le joueur pour moins de 10 millions d'euros puisqu'il est estimé sur le marché des transferts à 9 millions d'euros. Le club italien espérait dans un premier plus de 20M€ mais a finalement revu à la baisse ses prétentions, ce qui explique le rapprochement de positions entre les deux équipes.

Le mercato OM est donc loin d'être bouclé malgré de bons transferts déjà réalisés par l'équipe.