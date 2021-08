PSG Mercato : Ronaldo après Messi, la folie du Qatar se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2021 à 15:47

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe, c’est l’énorme rêve du Qatar pour le PSG. En coulisses, les choses se mettent en place petit à petit en ce qui concerne l’avenir de la star portugaise.

Plus aucun obstacle pour Cristiano Ronaldo

Après avoir arraché à la Liga deux de ses plus illustres ambassadeurs, Sergio Ramos et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Selon les possibilités du marché, le club de la capitale veut frapper un autre très gros coup afin d’asseoir définitivement sa suprématie sur ce mercato estival. En effet, selon les informations du journaliste Paolo Aghemo, relayées sur le plateau de Football Daily, la possibilité de voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe existe bien.

Le spécialiste mercato de Sky Sport explique que l’international portugais va honorer sa dernière année de contrat avec la Juventus de Turin. Seulement, contrairement à ce qui a été récemment évoqué, le buteur de 36 ans n’envisage pas de parapher un nouveau bail avec la Vieille Dame, qui ne serait pas forcément opposée à un départ en cas d’offre satisfaisante entre 45 et 70 millions d’euros. De quoi ouvrir la porte au PSG pour le quintuple Ballon d’Or, mais à une condition.

Mercato PSG : Offensive à venir pour Ronaldo ?

À un peu plus d’un an de la Coupe du Monde 2022, le Qatar n’a toujours pas oublié son vieux rêve de réunir au Paris Saint-Germain les deux meilleurs footballeurs de la planète. S’il a déjà enregistré la signature de Lionel Messi, arrivé gratuitement à l’issue de son contrat avec le FC Barcelone, le club parisien garde la main sur le dossier Ronaldo. Toutefois, la chaîne américaine ESPN assure que Nasser Al-Khelaïfi ne pourra lancer son offensive en direction de la Juventus de Turin que si Kylian Mbappé est transféré au Real Madrid.

Les décideurs parisiens sont convaincus qu’avec un chèque de 50 millions d’euros ils peuvent conclure un accord avec les Bianconeri pour le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions. Cependant, le PSG, qui est déjà sous le feu des critiques après son mercato XXL, ne peut pas se permettre d’ajouter à sa masse salariale les revenus d’un Cristiano Ronaldo sans se mettre en danger au niveau des instances internationales du football. Une venue de CR7 ne peut donc être possible que si KM7 quitte le Paris SG.