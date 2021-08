Mercato PSG : Accord déjà conclu entre Mbappé et le Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 09:15

Le PSG va finalement se résoudre à vendre Kylian Mbappé au Real Madrid cet été !? Mardi soir, la presse espagnole a lâché une nouvelle bombe.

PSG Mercato : Mbappé a informé Al-Khelaïfi

Arrivé au PSG en 2017 en provenance de l’AS Monaco, contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé ne va pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain et l’a déjà signifié à sa direction du club. En effet, selon les informations du journaliste Duncan Castles, le PSG et les représentants du champion du monde 2018 négocient depuis ces derniers mois, mais la position du clan Mbappé n’a pas du tout changé.

À en croire certains proches du natif de Bondy, contactés par The Transfer Window Podcast, Mbappé n’entend pas terminer sa carrière au club de la capitale française. Malgré les efforts de ses dirigeants avec un mercato de folie, en témoignent les transferts de Sergio Ramos, Lionel Messi, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le Golden Boy 2017 veut rejoindre son compatriote Karim Benzema au Real Madrid.

Ok Diario fait savoir que Mbappé a d’ores et déjà conclu un accord contractuel avec le président Madrilène Florentino Pérez, sur la base d’un engagement de six ans, soit jusqu’en 2027, avec à la clé un salaire de 30 millions d’euros annuels. Convaincu de son choix, le protégé de Mauricio Pochettino a fait savoir à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne compte pas prolonger et qu’il rejoindra le Real Madrid libre l’été prochain.

Vers des négociations entre le PSG et le Real Madrid ?

D’après le média britannique ABC, le Paris Saint-Germain a effectivement transmis une ultime offre de six ans de contrat avec un salaire de 36 millions d’euros à Kylian Mbappé. Décidé à changer d’air et poursuivre sa carrière chez les Merengues, le buteur des Rouges et Bleus n’a pas accepté la proposition de sa direction. Reste maintenant à savoir si le club de la capitale va finalement se résoudre à ouvrir les discussions avec le club espagnol ou s’il va prendre le risque de conserver son numéro 7 et le voir partir gratuitement l’été prochain.

Il faut dire que le jeune buteur parisien donne du fil à retordre à ses dirigeants. Après avoir réclamé un mercato ambitieux, ce qui a amené le PSG à recruter Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, des pointures à leur poste, le joueur refuse toujours de poursuivre sa carrière au Paris SG.

Transfert Paris SG : du doute dans l'esprit de Nasser Al-Khelaïfi ?

Depuis, la confiance du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, très confiant sur la présence de l'attaquant dans son équipe et l'impossibilité de son départ gratuit la saison prochaine, est bien retombée. Le dirigeant du club parisien n'a plus la main sur ce dossier mené de main de maitre par l'entourage du champion du monde 2018. Son plaidoyer lors de la présentation de Lionel Messi aux supporters du Paris Saint-Germain et au monde entier n'a rien changé à la situation du joueur bondynois.

L'homme d'affaires qatari affirmait "Mbappé n'a plus de raison de partir. Il voulait une équipe compétitive, il est difficile de trouver plus compétitif que ce Paris SG". Mbappé s'est tout juste contenté de dédier son but inscrit face au Racing Club Strasbourg à Léo Messi. Aucune autre réaction officielle n'a été donnée par lui en dehors des rumeurs de sa rencontre de vérité avec Nasser Al-Khelaïfi pour exposer ses envies d'ailleurs.