FC Nantes : Kombouaré évoque la fin du mercato des Canaris

Le FC Nantes s’est renforcé cet été avec trois nouveaux joueurs. Interrogé sur la fin du mercato estival, Antoine Kombouaré n’a pas de certitude sur l’avenir de trois joueurs offensifs de son équipe.

FC Nantes : Kombouaré rassure pour Kolo Muani, Blas et Simon

Antoine Kombouaré a certes accueilli trois renforts cet été au FC Nantes, mais il pourrait perdre des joueurs importants en cette fin de mercato. Le coach des Canaris a fait le point sur la situation des joueurs annoncés sur le départ, avant le derby contre le Stade Rennais, lors de la 3e journée de Ligue 1, au Roazhon Park, dimanche (17h). « Je ne me pose surtout pas de questions », a-t-il indiqué dans L’Équipe. « Ils sont à ma disposition aujourd’hui. Ils ne sont pas perturbés par le mercato », a rassuré l’entraîneur du FCN.

Les Nantais restent en effet sur une victoire contre le FC Metz (2-0), dimanche dernier. Lors de leur succès, Randal Kolo Muani (22 ans) et Ludovic Blas (23 ans) avaient été buteurs. Quant à Moses Simon (26 ans), il a délivré 2 passes contre les Messins et a offert un but face à l’AS Monaco, lors de la 1ère journée du championnat. L’ailier gauche nigérian a déjà 3 passes décisives au compteur et est l’actuel meilleur passeur décisif de Ligue 1.

« On a bien vu leur investissement »

Justement, ces trois attaquants sont annoncés en instance de transferts. Antoine Kombouaré n’est pas certain de les avoir tous dans son équipe à la fermeture du marché, le 31 août, mais il se réjouit de leur implication lors des deux premiers matchs du FC Nantes. « On a bien vu leur investissement. Ils l’ont montré sur le terrain et c’est vraiment bien », a-t-il souligné. Avant le match à Rennes, les Jaune et Vert sont 5e au classement avec 4 points (+2).