ASSE Mercato : Un espoir polonais bientôt chez les Verts ?

Publié par Ange A. le 20 août 2021 à 10:35

D’après les informations de la presse polonaise, l’AS Saint-Étienne s’intéresse à un espoir polonais. Mais rien n’indique cependant que l’ ASSE veuille recruter Kacper Kozłowski d’ici la fin du mercato.

Un Polonais dans le viseur de l’ ASSE cet été ?

Alors que le mercato estival ferme ses portes le 31 août prochain, l’AS Saint-Étienne n’a toujours pas signé le moindre renfort. Claude Puel s’est pourtant fixé comme priorité le recrutement d’un nouvel attaquant et d’un défenseur central. Des informations venues de Pologne révèlent que le coach de l’ ASSE ne serait pas contre la venue d’un nouvel élément au milieu de terrain. Pour renforcer son entrejeu, le club ligérien viserait un espoir du football polonais. La presse polonaise cite en effet Saint-Étienne parmi les courtisans de Kacper Kozłowski. Le milieu de 17 ans évolue au Pogon Szczecin en Ekstraklasa (D1 Polonaise).

Kozłowski, un nouveau canular associé à Sainté ?

Du haut de ses 17 ans, Kacper Kozłowski compte déjà 5 apparitions avec la sélection nationale polonaise. Il détient d’ailleurs le record de précocité à l’Euro 2020. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec son club formateur, le milieu polonais est un candidat au départ cet été. Il a déjà rembarré le Bayer Leverkusen pour ne pas jouer avec les jeunes de la formation allemande. « J’ai besoin d’au moins six mois ou un an pour m’adapter […] Je n’irais pas dans un club qui est énorme pour jouer en Primavera. Si je vais à l’étranger, c’est pour jouer pour l’équipe première, pas pour les U18 », a-t-il indiqué dans un récent entretien au média local Weszlo.

Cependant, le supposé intérêt de Saint-Étienne pour le jeune milieu a de quoi surprendre. Surtout au moment où Claude Puel ne manque pas de main d’œuvre pour son entrejeu. De même, comme le note But Football Club, le caractère bien trempé de Kozłowski a tout pour déplaire à l’entraîneur stéphanois. De quoi jeter un froid sur ces révélations de la presse polonaise.