ASSE : Puel lâche un gros indice sur la fin du Mercato de Sainté

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 04:15

L’ ASSE a encore 11 jours pour s’offrir un renfort au moins, en cette fin du mercato estival. Claude Puel a d'ailleurs lâché un indice sur la fin du marché des transferts chez les Verts jeudi en conférence de presse.

ASSE : Puel vise des joueurs africains exempts de CAN

L’ ASSE n’a toujours pas recruté de joueur cet été. Le club ligérien a pourtant besoin de se renforcer après sa saison dernière compliquée. Claude Puel vise en priorité un avant-centre décisif et un solide défenseur central. Les deux joueurs accueillis en prêt en janvier 2021 : Pape Abou Cissé et Anthony Modeste sont retournés dans leur club respectif (à l’Olympiakos et au FC Cologne) et ils n’ont pas été remplacés. En effet, l’AS Saint-Étienne n’a pas de budget pour recruter cette année. Le manager général des Verts est ainsi contraint de rester à l’affût d’opportunités sans indemnité de transfert ou des prêts.

Interrogé ce jeudi encore sur la fin du mercato stéphanois, Claude Puel a répondu avec humour. Toutefois, il a lâché un indice de taille sur le profil de joueurs espérés à Sainté dans les derniers instants du marché. « Si un ou deux joueurs nous rejoignent, on fera attention au fait qu’ils soient sélectionnables, ou non, pour la CAN », a-t-il indiqué, tout en ajoutant : « mais sur la possibilité que des joueurs nous rejoignent, vous êtes bien optimistes (sourire) ».

Pourquoi la CAN est un souci pour le coach de Sainté ?

Rappelons que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), dont le tirage au sort a été effectué mardi dernier, va se disputer du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Et elle concerne plusieurs joueurs africains évoluant en France particulièrement et en Europe en général. Du coup, le coach des Verts ne souhaite pas recruter des joueurs qui seront absents près de deux mois à partir décembre 2021. Le temps de la préparation de la compétition, de la participation au tournoi et du repos nécessaire après la compétition. Mais il est évident qu'avec ce critère, Claude Puel réduit son champ d'action pour pouvoir attirer un top joueur africain !