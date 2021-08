OM Mercato : Une arrivée inattendue sème la discorde chez les fans

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 13:35

Très actifs sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais n’ont pas manqué de réagir au nouveau maillot qu’endossera l’ OM cette saison. Ces derniers reprochent à l’équipementier Puma de ne pas avoir respecté l’âme du club, en supprimant l’écusson phocéenne du maillot. De nombreux fans ont même évoqué un possible boycott du maillot. D’autres clubs mythiques sous contrat avec l’entreprise allemande, comme l’AC Milan ou le Borussia Dortmund auraient déjà rejeté ce nouveau maillot.

OM : Sur Twitter, les fans rejettent fermement le nouveau maillot

La trêve estivale rime souvent dans le football avec le marché des transferts, animé par des arrivées et des départs toujours plus historiques d’année en année. La nouvelle saison est aussi l’occasion pour les clubs de présenter entre deux recrues, leurs nouveaux maillots stylisés par leurs équipementiers toujours très originaux. Si certains ont opté pour la sobriété en gardant le design historique du club, d’autres ont au contraire fait le pari de la modernité, quitte à s’attirer les foudres de fans en colère. Si le mercato de l’ OM jouit d’un succès unanime auprès des supporters, la présentation de leur nouveau maillot Third est au contraire un véritable fiasco.

Sous contrat avec l’équipementier Puma jusqu’en 2023, l’ Olympique de Marseille s’est attiré les foudres de ses supporters sur les réseaux sociaux, qui reprochent au nouveau maillot de ne pas respecter l’identité du club et cela pour plusieurs raisons. L’absence de l’écusson du club y est pour beaucoup, un manquement grave qui rend l’équipement « sans âme » aux yeux des fans. Si beaucoup d’internautes marseillais commencent à boycotter le maillot souhaitant faire pression sur les dirigeants, d’autres clubs ont décidé de rejeter cette nouvelle arrivée, après la grogne de leurs supporters, c’est le cas notamment du Borussia Dortmund. Beaucoup reprochent à Puma d’avoir standardisé leurs maillots, et par conséquent fait perdre l’identité des clubs concernés en utilisant le même design à chaque fois.