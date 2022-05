Stade Rennais : Le nouveau maillot révolutionnaire du SRFC lancé

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 17:52

Le Stade Rennais a officialisé la poursuite de son partenariat avec PUMA, son équipementier depuis 16 ans maintenant. Un nouveau maillot a été lancé.

Stade Rennais : Puma et le SRFC lancent le nouveau maillot 2022-2023

Dans un texte publié sur son site internet, ce vendredi 13 mai, le Stade Rennais a fait savoir qu’il poursuit l’aventure avec son équipementier historique et fidèle pour la 16e saison consécutive. À cette occasion, le club breton et son partenaire ont lancé le nouveau maillot du SRFC, pour la saison 2022-20223. « PUMA et le Stade Rennais F.C. sont fiers de poursuivre leur histoire commune pour une seizième année consécutive et de continuer de grandir ensemble. Pour célébrer cette relation historique avec le SRFC, PUMA a tenu à mettre en avant la culture football à travers ce nouveau maillot qui s’inscrit entre Histoire et modernité », a communiqué le club Rouge et Noir.

L’équipe présidé par Nicolas Holveck a donné ensuite des détails pour le nouveau design et les couleurs de la tunique des Bretons. « Le maillot domicile 2022-2023 reprend les couleurs traditionnelles du club breton et réinterprète l’historique bande noire, bien connue des supporters rennais. L'intégration des Hermines sur le maillot donne du relief à la nouvelle tenue et vient célébrer l’attachement du club à sa région ». Le nouveau maillot domicile du Stade Rennais sera disponible à partir de ce samedi 14 mai dans les boutiques du club, sur le site de PUMA et chez certains revendeurs.

Une nouvelle matière et une technologie révolutionnaire

Mais comment se présente le nouveau maillot du SRFC pour l’exercice prochain ? Quelle est la texture des matières utilisées pour le confectionner ? Le club et son partenaire parlent « d’une nouvelle technologie révolutionnaire ». « PUMA a développé la technologie Ultraweave. Une technologie de vêtement de performance la plus légère jamais conçue, pour offrir le maillot de football le plus rapide du monde. Créé après des années de tests d'usure rigoureux réalisés avec les athlètes PUMA, Ultraweave est un tissu ultra-léger conçu pour optimiser les performances. L'Ultraweave associe des mesures de performance, de résistance et de respirabilité, avec des propriétés thermorégulatrices, pour assurer des performances optimales dans des conditions extrêmes. Le maillot en polyester recyclé dryCELL sèche rapidement et réduit la rétention d'eau, ce qui garantit des performances optimales, qu'il soit mouillé ou sec », ont-ils décrit.