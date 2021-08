OGC Nice Mercato : Galtier confirme pour un buteur de Ligue 1

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 19:55

Recalé par le LOSC pour Burak Yilmaz, l’ OGC Nice s’est tourné vers un autre buteur de Ligue 1, précisément Andy Delort. Christophe Galtier a confirmé son intérêt pour l’attaquant du Montpellier HSC.

OGC Nice : Galtier réclame Andy Delort à ses dirigeants

Burak Yilmaz souhaitait rejoindre Christophe Galtier, son ancien coach à Lille OSC, à l’ OGC Nice. Ce dernier aussi était intéressé par les services du meilleur buteur des Dogues, sacrés champions de France la saison dernière. Mais l’avant-centre turc a été bloqué par la direction lilloise. Invité à s’exprimer sur la fin du mercato estival du Gym, l’entraîneur a confirmé qu’il voulait ce dernier dans son équipe. Pour faire oublier le dossier Burak Yilmaz, Christophe Galtier s’est lancé aux trousses d’Andy Delort. Il affirme avoir demandé aux décideurs de creuser la piste menant au buteur du Montpellier HSC.

« Je vais être très transparent. On m’a parlé d’Andy Delort et je n’avais jamais entendu parler de lui à l’ OGC Nice. J’ai posé la question à Julien Fournier (le directeur du football), il ne savait pas d’où c’était sorti. Si c’est une porte qui s’ouvre, évidemment que je vais demander au club d’ouvrir un peu plus la porte », a expliqué le coach des Aiglons, tout en indiquant : « On est encore loin de la clôture du mercato. On travaille pour essayer de ne pas être surpris d’un départ de dernière minute, qui devra être compensé. »

Le Gym travaille au recrutement du buteur du MHSC

Galtier apprécie le profil du capitaine du MHSC. « Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, qui connaît bien la Ligue 1 et a plus de maturité que nos attaquants. On ne peut pas faire la saison qu’avec un attaquant de pointe. Andy Delort coche beaucoup de cases dans ce que je recherche. On en parle beaucoup depuis dimanche soir et le club travaille dans ce sens », a-t-il lâché. La saison dernière, l'international algérien (10 sélections) a marqué 15 buts et délivré 10 passes décisives en 30 matchs de Ligue 1 disputés. Il est sous contrat à La Paillade jusqu'en 2024. Selon Transfermarkt, sa valeur sur le marché est de 16 M€.